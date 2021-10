Football

Ligue 1 - Paris, ESTAC - Adil Rami, Sergio Ramos : Troyes et le PSG se sont-ils faits avoir ?

LIGUE 1 - Blessés depuis le début de saison, Adil Rami et Sergio Ramos, champions du monde aux corps fragiles, n'ont toujours pas disputé la moindre minute avec leur nouvelle équipe. Ni Troyes ni le PSG n'ont pu profiter de leur arrivée après plus de deux mois de compétition. Alors, les deux clubs ont-ils fait un mauvais pari ? Pas si ûr pour nos journalistes Maxime Dupuis et Marin Mosnier.

00:08:11, il y a 28 minutes