Le match Bordeaux-Lille, prévu ce mercredi à 21h, aura bien lieu. "Les tests effectués ce (mercredi) matin par le groupe professionnel (21 joueurs) et le staff (amputé de six membres positifs) n'ont révélé aucun nouveau cas positif. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour fêter ensemble le Match de Noël et soutenir nos Girondins face à Lille", a communiqué Bordeaux.

La LFP exige d'un club qu'il dispose de vingt joueurs, dont un gardien, aptes sur la liste de trente joueurs enregistrée auprès de la Ligue. Avec 21 joueurs disponibles, les Girondins peuvent ainsi disputer le dernier match de la phase aller face au champion en titre. Ils aborderont néanmoins ce match fortement diminués par l'absence de plusieurs cadres positifs au Covid-19 comme les milieux Rémi Oudin et Tom Lacoux, les défenseurs Enock Kwateng et Stian Gergersen, tous titulaires lors de la victoire à Troyes (2-1) il y a dix jours.

Depuis cinq jours, un cluster s'est invité au Haillan, le centre d'entraînement des Girondins, touchant au total 15 personnes, neuf joueurs et six membres du staff de Vladimir Petkovic qui, négatif, sera lui bien présent sur son banc mercredi soir. Samedi dernier, Oudin et le jeune Dilan Bakwa avaient été les premiers joueurs testés positifs. Les tests effectués lundi avaient révélé la positivité du Norvégien Gregersen, du milieu malien Issouf Sissokho et de l'attaquant Sekou Mara, ces deux derniers ayant disputé le match de Coupe de France face aux amateurs de Mayotte.

Les tests réalisés mardi ont condamné également à l'isolement Kwateng, Lacoux, le défenseur mozambicain Edson Mexer et le gardien remplaçant Gaëtan Poussin, titulaires eux aussi contre les Jumeaux de Mzouzia dimanche. Plusieurs joueurs de la réserve, qui ne figurent pas dans la liste des 30 enregistrée à la Ligue, ont également

