Un succès qui fait du bien. Mercredi soir, l'AS Saint-Etienne s'est offert une bouffée d'oxygène en prenant les trois points sur la pelouse d'Angers (0-1). Loin d'être parfaits, les Stéphanois ont assuré l'essentiel pour décrocher leur premier succès depuis le 21 novembre et revenir à cinq points de la 17e place en Ligue 1. Pas de quoi fanfaronner pour autant pour le coach des Verts.

Ad

"C'est la récompense d'un club, mais ce ne sont que trois points, qui nous en font 15, a nuancé Pascal Dupraz au micro de Prime Video. Et avec 15 points, on a l'air un tout petit peu moins cons qu'avec 12". Malgré son trait d'esprit, le technicien savoyard est quand même apparu soulagé du succès de ses joueurs : "Je suis très heureux pour les joueurs et pour le staff technique. Je ne sais pas si la victoire est méritée, mais dans le contenu on se rapproche de ce que je souhaite".

Ligue 1 Les Verts retrouvent la victoire et l'espoir IL Y A UNE HEURE

On a repris des points à 19 équipes

L'entraîneur de 59 ans s'est même permis une déclaration dont lui seul a le secret : "Sur cette journée-là, on a repris des points à 19 équipes". Laissant les mathématiques à son coach, Ryad Boudebouz, encore auteur d'un bon match avec l'ASSE, s'est lui montré satisfait de ses partenaires : "Il faudra s'appuyer sur ce genre de performances pour la suite. On va se battre jusqu'au bout pour sauver le club".

L'international algérien a même donné du grain à moudre aux observateurs de Saint-Etienne, se permettant une petite déclaration sur le mercato de son club : "On a encore deux recrues qui vont venir, le groupe va être étoffé, on aura beaucoup de joueurs pour assurer ce maintien". Le maintien est encore loin malgré tout.

Ligue 1 Solide en janvier, Lyon fait face à un mois de février décisif 23/01/2022 À 23:10