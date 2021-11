C'est une défaite que l'OL peine encore à comprendre et digérer. Deux jours après avoir été humiliés par le Stade Rennais (4-1) au Roazhon Park, les Gones, septièmes au classement et méconaissables dimanche, vont pouvoir profiter de la trêve internationale pour trouver des réponses à leurs questions. Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais, aussi. Déçu, presque dépité, ce dernier a bien tenté de réveiller ses troupes à la mi-temps dimanche. Avec un discours très fort, comme rapporté par L'Equipe ce mardi.

Culture de l’excuse, silence d’Aulas et pacte : tout ce qui a changé à l'OL avec Bosz

"On n'en remporte pas un (de duels, ndlr) ! On se fait marcher dessus ! Vous ne respectez pas le maillot, vous n'honorez pas le maillot !", aurait-il lâché à ses joueurs dans le vestiaire. Des propos qui n'ont pas eu l'effet escompté, puisque la deuxième période a probablement été encore pire que la première. L'OL a désormais un peu plus de dix jours pour se (re)mettre en ordre de marche. Une fois la pause internationale terminée, Lucas Paquetà et ses coéquipiers recevront l'Olympique de Marseille en clôture de la 14e journée de Ligue 1.

