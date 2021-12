C'est une nouvelle qui n'a pas vraiment ravi Peter Bosz. Mercredi, l'entraîneur de l'OL a appris que son club écopait d'un retrait d'un point ferme par la commission de discipline de la LFP à la suite de l'arrêt du match OL-OM du 21 novembre dernier en raison d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Le tout avec match rejoué au Groupama Stadium mais à huis clos. De quoi provoquer la colère du technicien allemand.

3'58" après le début du choc OL-OM : Payet reçoit une bouteille sur la tête et s'effondre

"Je suis très déçu, vraiment, a -t-il confié. Punir soixante mille personnes et mes joueurs d'1 point pour un fou qui a fait ça, je ne comprends pas. Et, surtout, c'est l'OM qui a refusé de jouer ensuite. Car l'arbitre a très clairement dit : "On va reprendre." J'étais dans le vestiaire. Et c'est Marseille qui a refusé. Maintenant, on est punis. C'est comme ça, même si je ne comprends pas." Dans la foulée de cette sanction, l'OL avait également communiqué, parlant d'une sanction "très lourde".

"L'OL regrette de servir d'exemple après une série de faits qui se sont produits dans d'autres stades depuis le début de saison. La commission de discipline a fait le choix de céder à l'émotion, mais aussi aux pressions venues de toute part. Avec cette décision sans précédent, la commission de discipline a créé une inégalité de traitement sur une même saison entre les clubs, où des actes bien plus graves ont entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l'Olympique Lyonnais. L'absence de barème établi pour les sanctions fait désormais peser un risque important sur l'équité sportive et financière des clubs français", écrivait a le club rhodanien.

