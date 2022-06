1re journée (we du 6-7 août) : OL – Ajaccio

La première journée de L1 ne présente de chocs à proprement parler. Le champion en titre, le PSG, débutera sa campagne à Clermont. Mais, pour les belles images, c'est plutôt vers Lyon qu'il faudra regarder. Car le Groupama Stadium va retrouver celui qui fut le premier à marquer dans ce stade : Alexandre Lacazette . Recrue phare de l'OL cet été, le buteur va retrouver son public et son cocon. Avec la même réussite que par le passé ?

3e journée (we du 20-21 août) : LOSC - PSG

Un duel entre les deux derniers champions de France, qui a toujours donné des matches plaisants ces dernières saisons à Pierre-Mauroy, de la démonstration lilloise de 2019 (5-1) au retour de bâton du PSG cette année (1-5), en passant par le spectaculaire 0-0 de 2021 marqué par le sauvetage de Presnel Kimpembe en toute fin de rencontre. Surtout, ce match qui tombe assez tôt dans la saison pourrait marquer le retour de Christophe Galtier à Pierre-Mauroy en tant que coach parisien. A peine une grosse saison après son départ du Nord, comment serait-il reçu s'il venait à revenir avec Mbappé, Messi et consorts ?

4e journée (we du 27-28 août) : PSG - Monaco

Le premier gros choc de la saison, entre deux équipes européennes - Monaco peut espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et disputera au pire la Ligue Europa - qui viendra ponctuer un mois d'août d'enfer pour l'ASM. Au programme des Monégasques : Strasbourg, Rennes, Lens et, donc, le champion en titre sur sa pelouse. Méfiance pour le PSG : Monaco est la dernière équipe en date à avoir fait chuter Mbappé et les siens deux fois sur une même saison de Ligue 1 (en 2020-2021).

8ème journée (18 septembre) : OL - PSG

Les rencontres entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain sont rarement à louper. Si les Classiques de la saison dernière nous ont laissé sur notre faim, les rencontres entre ces deux clubs ont souvent assuré le spectacle, notamment par la capacité des Lyonnais à poser problèmes aux Parisiens. On se souvient d’un OL - PSG la saison dernière qui s’était, certes, terminé sur un match nul (1-1), mais qui nous avait offert un match intense et de qualité.

10e journée (we du 9-10 octobre) : Derbys à gogo

En perdant Saint-Etienne et Bordeaux, la L1 doit oublier certains des derbies les plus marquants des années passées. Dès lors, c'est davantage vers la Bretagne et le Nord qu'il faudra se tourner pour trouver trace de rivalités marquantes. Hasard du calendrier, c'est lors de cette 10e journée que Rennes recevra Nantes tandis que Lens se déplacera à Lille. Niveau supériorité régionale, ce week-end d'octobre coûtera cher.

11e journée (we du 15-16 octobre) : PSG - OM

Après l’affiche de la première journée, c’est bien souvent LA date que supporters parisiens et marseillais recherchent. La venue de l’OM au Parc des Princes, celle du PSG au Vélodrome. Eh bien cette saison, c’est le Paris Saint-Germain qui accueillera le rival marseillais en premier, le week-end du 15 et 16 octobre. Et juste après la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Le retour coïncidera avec les 8e de finale de la C1, puisqu’il sera disputé le weekend du 25 février (25e journée). Reste à savoir si les deux clubs seront concernés par cette lourde échéance.

14e journée (6 novembre) : OM - OL

C’est souvent l’un des moments chauds, voire très chauds de la saison, tant sur le terrain que dans les tribunes. Les rencontres entre l’OM et l’OL ne sont jamais anodines, et celle là le sera encore moins pour plusieurs raisons : elle sera en plein milieu d’un mois compliqué pour les Marseillais (Lens, Strasbourg avant, Monaco juste après), elle permettra de juger la forme des joueurs susceptibles de partir au Qatar, puisque la pause internationale aura lieu une semaine après, et surtout, la dernière fois que l’OM a reçu l’OL, les Marseillais en ont encaissé trois (0-3). La saison dernière, par deux fois, Peter Bosz est parvenu à déjouer les plans de Jorge Sampaoli. Le match se jouera aussi sur les bancs.

16e journée (mercredi 28 décembre) : Le "Boxing Day" à la française

Le Boxing Day est un jour férié anglais et un fantasme de ce côté-ci de la Manche. Le rugby et le Top 14 ont inventé le leur il y a quelques années. Le football va lui emboiter le pas en 2022, poussé par la Coupe du monde qui va prendre beaucoup de place cet hiver (21 novembre – 18 décembre). Il n’aura pas lieu le 26 mais le mercredi 28 décembre. Sur le papier, pas d’affiche spectaculaire mais un Nice – Lens et un PSG – Strasbourg qui vaudront probablement le coup d’œil.

17e journée : Lens - PSG (1er janvier)

Les esprits seront-ils revenus au football ou seront-ils encore (un peu) à la fête ? Coupe du monde oblige, il y aura un Boxing Day ET un match le 1er janvier. Et les Parisiens - dont beaucoup seront tout juste revenus du Qatar - se déplaceront dans la froideur du Nord, mais dans la chaleur d’un Bollaert qui poussera son équipe. Les effectifs vont sûrement tourner pour laisser aux internationaux un peu de repos, ça sent à plein nez le match piège pour le PSG qui y avait difficilement arraché le nul dans les arrêts de jeu la saison dernière (1-1). En bref, un match pour prolonger le Nouvel An avec du football champagne ?

