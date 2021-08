Un démarrage record pour un transfert historique. En l’espace d’une semaine, les ventes du maillot de Lionel Messi au PSG se sont envolées. Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, en charge du merchandising des boutiques du club de la capitale a confirmé l’information auprès de nos confrères de L’Equipe . Mis en vente au lendemain de la signature du génie argentin à Paris, le maillot du PSG floqué du numéro 30 s’est extrêmement bien vendu, se retrouvant ainsi rapidement en rupture de stock sur le site internet du club.

Messi, Neymar, Mbappé et compagnie : "la Pulga" à l'entraînement avec le PSG

Si Fabien Allègre n’a pas voulu dévoiler de chiffres précis, il a tenu à balayer les annonces farfelues apparues dans certains médias la semaine dernière, qui faisaient état de presque un million de maillots vendus en l’espace de 24h. Un nombre de maillots que le club de la capitale vend habituellement sur une année entière.

Ligue 1 La fin du feuilleton ? Mbappé aurait décidé de rester au PSG... cette saison IL Y A UNE HEURE

On n’est pas des magiciens

"C'est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal, mais on est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s'est fait très rapidement, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu anticiper. Alors oui on reste agile, mais on doit faire avec les temps de fabrication de notre partenaire. Que ce soit Nike, Adidas ou Puma, ils ont tous la même approche concernant la production et le nombre de maillots mis sur le marché. On n'est pas des magiciens", a expliqué le directeur de la diversification de la marque PSG à L’Equipe.

Le responsable parisien a également précisé que le million de maillots avait été atteint l’année dernière en additionnant les ventes des quatre tuniques du club parisien. Le maillot third parisien de cette nouvelle saison devrait être dévoilé courant septembre alors que le quatrième maillot devrait voir le jour fin janvier. De quoi booster encore un peu plus les ventes du maillot du nouveau numéro 30 parisien.

Messi, une bonne nouvelle (aussi) pour la L1 ? "Je n'ai pas envie que ça devienne Disneyland"

Ligue 1 Marcelo, symbole d'un été sous tension à Lyon IL Y A 11 HEURES