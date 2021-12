Il a beau être à Dubaï, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui en France en ce moment. Quelques heures après avoir marqué les esprits en prenant position contre la Coupe du Monde tous les deux ans à l'occasion des Globe Soccer Awards, l'international français a donné des précisions sur son avenir, dans une interview accordée au média américain CNN.

Face à la célèbre présentatrice Becky Anderson, le Français a évoqué sa situation au PSG, et a mis fin à toute spéculation sur un potentiel départ de la capitale au mercato d'hiver : "Le Real Madrid ? En janvier, c'est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100%. Et j'en suis très heureux".

Nous avons l'équipe pour gagner (la Ligue des Champions)

Le numéro 7 parisien en a profité pour rajouter son objectif fixé sur le mois de février et la double confrontation face au Real Madrid. "Nous devons être prêts parce que c'est le moment. Nous avons joué six mois pour s'adapter aux nouveaux joueurs de l'équipe et voir ce qui peut fonctionner. Nous avons l'équipe pour gagner. C’est très important pour nous, pour le club, pour tous les fans, pour tous ceux qui aiment le PSG. Je donnerai tout ce que j'ai pour ça", a-t-il assuré.

De là à fermement nier un futur dans la capitale espagnole, alors que le Français n'a toujours pas accepté d'offre de prolongation de contrat ? Mbappé a choisi de temporiser : "Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid. Donc, la seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG". Pas sûr que cela suffise à empêcher un feuilleton mercato Mbappé-Madrid lors des prochains jours...

