On attendait les débuts de Lionel Messi, ils ont eu lieu. Un événement suffisamment important pour reléguer au second plan, le temps de quelques heures, la question de l'avenir de Kylian Mbappé, toujours pas réglée à deux jours de la fin du mercato. A l'heure de jeu, tous les yeux se sont rivés sur "La Pulga", entrée en jeu à Auguste Delaune. Mais avant cela, c'est bien l'attaquant français qui avait fait la différence, de la tête (16e) puis du gauche (63e). Et après le coup de sifflet final, c'est surtout de lui dont il a été question, une fois la star argentine rentrée aux vestiaires.

Passés tour à tour au micro de Prime Video, Marco Verratti, Marquinhos et Mauricio Pochettino ont rappelé tout leur attachement au champion du monde 2018, déterminé et démonstratif sur ses buts dimanche. Pas vraiment le profil d'un joueur qui a la tête ailleurs. "Bien sûr que je veux qu'il reste, a lancé le milieu de terrain italien après le match. On aime jouer avec les plus forts, ce soir il a montré qu'il était un grand attaquant. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre Kylian. On le connait, on sait ce qu'il peut donner".

On n'essaye même pas de lui demander

Donner trois buts et deux passes décisives en quatre matches, par exemple. Soit le bilan de son début de saison en Ligue 1, qui voit le contexte, pourtant très chargé, glisser sur lui. "Kylian a montré sa force mentale, a souligné Marquinhos. Son avenir ? Comment savoir… On n'essaye même pas de lui demander, il a ses objectifs, nous on veut qu'il reste. Il a montré aujourd'hui son importance pour nous, avec sa personnalité, sa qualité. S'il reste, il va beaucoup nous aider cette saison. On espère qu'il va pouvoir, avec le club, régler cette question".

Mauricio Pochettino est, évidemment, l'un des principaux concernés par le dossier qui devra quoiqu'il arrive se régler d'ici mardi soir. L'entraîneur argentin n'a pas esquivé la question au sujet de son buteur. "L'industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président et notre directeur sportif sont très clairs, il est ici. Je suis très heureux de l'avoir, c'est l'un des meilleurs. C'est un cadeau pour nous de l'avoir". Un cadeau qu'aimerait aussi s'offrir le Real Madrid. Si c'était sa dernière en Ligue 1, Mbappé a terminé en beauté. Si non, la Ligue des talents conservera l'un de ses plus prestigieux représentants.

