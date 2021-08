Quel est le point comment entre Montpellier, Monaco et Lille ? Facile, vous nous direz. Oui, il s'agit bien des trois dernières équipes à avoir chipé le titre de champion de France au PSG. Et interrompre une hégémonie qui semble, à chaque début de saison, impossible à stopper. Vexé, l'ogre parisien a décidé de se "venger" du sacre lillois, la saison passée, en s'offrant un joli festin sur le mercato. Ramos, Wijnaldum, Hakimi ou encore Donnarumma : Paris est officiellement passé en mode (re)conquête avec des recrues de poids.

Ramos : "Un projet très attractif avec de grands joueurs"

Ligue 1 Le LOSC a trouvé le remplaçant de Soumaré : Onana s'est engagé jusqu'en 2026 IL Y A UNE HEURE

"Ce que nous recherchons chez tous les joueurs que nous voulons voir sous le maillot du Paris Saint Germain, c’est de la personnalité, un esprit conquérant, confiait Mauricio Pochettino en juillet dernier. Ces joueurs que nous avons recrutés ont gagné dans différents clubs, mais le plus important est qu'ils n'ont encore rien gagné ici et qu’ils vont tout faire pour. Leur objectif sera d’aider l'équipe à viser les sommets. C'est la chose primordiale. J'espère que dans un an, nous parlerons de la façon dont ces joueurs ont aidé le club et l'équipe à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés."

Le premier sera donc celui de récupérer la couronne de champion de France, le trône et tout ce qui va avec. Déchu, le roi parisien, qui rêve toujours de soulever la coupe aux grandes oreilles, ne pourra plus se permettre de faire l'impasse sur ses matches du week-end. Une habitude trop souvent fréquente la saison dernière, et pas seulement...

Monaco, seul concurrent ?

Sur le papier, Paris est donc ultra favori. En face, le LOSC, champion en titre, a perdu bien des morceaux en route cet été. Mike Maignan est notamment parti à l'AC Milan, Boubakary Soumaré a fait ses valises direction Leicester et, surtout, Christophe Galtier a pris la direction de Nice. La récente victoire du Trophée des champions ne serait-elle donc qu'un "one shot" ? Sur un match, tout est toujours possible. Moins sur trente-huit. De plus, le PSG déplorait bien des absents dans ses rangs. Neymar, Verratti, Mbappé, Marquinhos : le onze parisien ne ressemblera pas vraiment à celui aligné dimanche dernier. L'objectif des Dogues sera certainement de maintenir une place dans le top 3.

De son côté, Nice, très actif sur le mercato (Kluivert, Bard, Todibo, Lemina...), pourrait jouer les trouble-fêtes pour les places européennes, mais difficilement pour le titre. Plus ou moins la même chose pour l'OM, qui espère principalement retrouver le podium et la Ligue des champions. De son côté, l'OL a mis en place un projet intrigant sous les commandes de Peter Bosz. Il faudra toutefois peut-être du temps avant que la greffe ne prenne totalement.

Pour le PSG, un seul et principal obstacle semble se dresser sur la route de la reconquête : l'AS Monaco. Troisième la saison passée, le club du Rocher a su conserver ses meilleurs éléments. Niko Kovac a même enregistré les arrivées de Myron Boadu, Alexander Nübel, Jean Lucas et Ismail Jakobs. Les Monégasques ont donc la gueule de l'outsider parfait. Un peu à l'image de Lille la saison passée...

Pochettino n'a plus d'excuses

Arrivé en décembre dernier sur le banc parisien, Mauricio Pochettino sera attendu au tournant cette saison. Annoncé partant au début de l'été, l'entraîneur argentin, qui n'a d'ailleurs jamais démenti ses envies d'ailleurs, a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2023. Si l'excuse du manque de temps pouvait tenir il y a encore quelques mois, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. La victoire manquée du Trophée des champions fait déjà tâche. Les matches amicaux n'ont pas vraiment rassuré les supporters parisiens, reprochant notamment un manque d'idées et de ligne directrice, peu importe les interprètes sur le terrain. Comme si l'empreinte de l'ex-technicien de Tottenham ne s'était pas encore posée sur son équipe.

Avec le retour imminent de ses cadres, Pochettino pourra enfin retravailler avec un effectif au complet, largement taillé pour remporter la Ligue 1. Et que dire des recrues ? Hakimi a déjà étalé toutes ses qualités, Donnarumma a permis à l'Italie de remporter l'Euro 2020, Ramos fait déjà l'unanimité, et le profil de Wijnaldum va donner un autre visage au milieu parisien. Quatre armes en plus, d'un coup d'un seul. Kylian Mbappé, finalement parti pour rester, peut être considéré comme la cinquième.

"C'est le début de la saison et nous avons de plus grandes choses à aller chercher par la suite", s'était justifié l'entraîneur du PSG, dimanche dernier, après la défaite face au LOSC. Dès ce week-end, ce dernier va retrouver cette pression si spéciale à Paris : celle d'avoir l'obligation de remporter chaque match de Ligue 1. Encore plus quand il y a un titre à récupérer au bout. Elle sera d'autant plus grande après un tel mercato, qui n'est même pas encore terminé. Paris n'aura pas le droit à l'erreur, c'est certain. Pochettino non plus. Inutile de s'en cacher, la reconquête parisienne a un sentiment d'inévitable cette saison.

Ligue 1 Gourvennec, mercato, C1 : L'équation à trois inconnues du LOSC pour rester au sommet IL Y A 5 HEURES