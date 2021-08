Il faudra attendre la publication du groupe du PSG pour savoir si Lionel Messi fera ses grands débuts sous le maillot parisien à Brest vendredi. C'est en substance le message délivré par Mauricio Pochettino jeudi devant la presse. "Nous n'avons pas décidé encore si Lionel Messi sera dans le groupe, a déclaré l'entraîneur parisien. Nous allons analyser pour voir s'il peut être dans l'équipe. On décidera bientôt, on verra s'il en fait partie. Ce qu'il apporte est très visible, c'est une énergie très positive. Son intégration est très bonne, nous sommes satisfaits de lui."

On analyse aussi pour Neymar, Marquinhos, Di Maria, a expliqué Pochettino, indiquant que sa décision de les convoquer dans le groupe sera basée sur "des critères physiques et liés au football." Sergio Ramos, toujours en phase de reprise, est en revanche d'ores et déjà forfait, comme Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Sergio Rico. La présence de l'Argentin, présenté samedi dernier au Parc des Princes , n'a en tout cas pas été écartée par Pochettino. Pas plus que celles de Neymar, Gianluigi Donnarumma ou encore Marquinhos. Comme Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes ou Marco Verratti, ces joueurs ont été sollicités cet été avec l'Euro ou la Copa America. ", a expliqué Pochettino, indiquant que sa décision de les convoquer dans le groupe sera basée sur "." Sergio Ramos, toujours en phase de reprise, est en revanche d'ores et déjà forfait, comme Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Sergio Rico.

Messi ? "On sent un bon feeling"

Oui, il peut aussi être dans le groupe, a-t-il simplement déclaré. On analyse sa situation. Nous sommes très contents de son intégration. Son apport est déjà visible. Cela a été le meilleur joueur du dernier Euro. Son adaptation est très bonne. Il est plein d'énergie. Ils apportent tous déjà quelque chose de nouveau et de positif. Si on envisage qu'il fasse partie du groupe, c'est qu'il pourra jouer." Outre l'éventuelle présence de Messi, celle de Donnarumma revêt également un enjeu particulier avec la perspective d'une concurrence acharnée avec Keylor Navas pour le statut de numéro un dans le but du PSG cette saison. Pochettino n'a pas encore d'avis tranché sur le sujet. ", a-t-il simplement déclaré.

Pochettino s'est par ailleurs réjoui de l'intégration très rapide de Messi au PSG, dix jours seulement après l'officialisation de son arrivée dans la capitale. Au sein du groupe, mais aussi dans le jeu. "La connexion entre Messi et ses coéquipiers s'est fait très rapidement, a-t-il apprécié. On sent un bon feeling, pas seulement dans le vestiaire mais aussi sur le terrain. Quand il y a du talent, on voit forcément ce type de connexions." Reste désormais à savoir si les stars parisiennes seront associées dès le déplacement à Brest.

Messi, Neymar, Mbappé et compagnie : "la Pulga" à l'entraînement avec le PSG

