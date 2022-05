Alors que son aventure parisienne, démarrée en janvier 2021, a été loin des attentes des dirigeants qataris, Mauricio Pochettino ne devrait finalement pas vivre une nouvelle saison à la tête de l’équipe première du PSG. Son avenir, qui s’inscrivait déjà en pointillé depuis de nombreuses semaines , semblerait désormais scellé, selon les informations du Parisien.

Ce mardi, nos confrères annoncent que les décideurs parisiens auraient choisi de se séparer de celui qui a aussi évolué comme joueur à Paris, de 2001 à 2003. Après Leonardo, le directeur sportif officiellement remercié en fin de semaine passée, il ferait lui aussi les frais de la grande refonte qui s’annonce, sur et hors du terrain, du côté du club de la capitale cet été.

Les joueurs, Pochettino, Leonardo, Nasser… A qui la faute ?

Alors que de nombreuses rumeurs faisaient état d’un intérêt des dirigeants qataris pour Zinédine Zidane, Pochettino devrait être remercié sous peu, soit dans le courant de la semaine, soit la semaine prochaine. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le club où il aura remporté le Trophée de champions et la Coupe de France en 2021, ainsi que le titre de champion de France cette année, il ne resterait plus à régler que la question de ses indemnités de départ.

