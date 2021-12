Une entrée décisive à Lens samedi soir (1-1), neuf buts et treize passes décisives toutes compétitions confondues cette saison : Kylian Mbappé est incontestablement l'homme fort du secteur offensif parisien, alors que Neymar est blessé et que Lionel Messi peine à pleinement lancer son aventure parisienne. On en oublierait presque que l'attaquant français sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Et que la question de son avenir sera de nouveau bouillante dans les mois à venir.

Un sujet brièvement évoqué par l'ancien Monégasque au micro de Prime Video, dans un entretien avec Thierry Henry. "L'avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu'aujourd'hui, tu dois prendre le temps. C'est une décision qui n'est pas facile. Quoiqu'il arrive je vais jouer dans un grand club", a expliqué le champion du monde 2018, qui est ensuite revenu sur son transfert avorté au Real Madrid l'été dernier.

J'ai toujours dit que j'étais super bien

"Quand les gens me disaient 'tu n'es pas trop déçu de ne pas être transféré ?'… Oui, un peu au début, c'est normal quand tu veux partir. Mais je n'étais pas en National, j'étais dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. Et en plus, je suis Parisien, je suis chez moi, j'ai ma famille ici. J'ai toujours dit que j'étais super bien. C'est juste qu'à ce moment-là, je voulais découvrir autre chose", a-t-il avoué.

Ce qui n'a pas empêché l'attaquant des Bleus de performer cette saison. "C'est sûr que je suis dans une grande période, l'équipe tourne bien, j'arrive à l'aider au maximum", a reconnu la star parisienne. Pour encore sept mois, et puis s'en va ? C'est, a priori, le sens de l'histoire. Mais d'ici-là, c'est bien sur le terrain que Mbappé compte faire parler de lui.

