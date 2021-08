Agrandir le Parc, c’est une obligation". Les mots de Nasser Al-Khelaifi ". Les mots de Nasser Al-Khelaifi pour Le Parisien sont pour le moins explicites. Le président du Paris Saint-Germain souhaite agrandir l'enceinte des vice-champions de France, d'autant plus avec l'arrivée de Lionel Messi désormais . Les 45 000 places du Parc des Princes ne sont visiblement plus suffisantes pour la dimension que le club français veut prendre.

"Le stade est très petit aujourd’hui, on a besoin de l’agrandir, a déclaré NAK pour le quotidien francilien. J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur du club. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui."

C'est le coeur du club mais...

Déjà en discussion avec la Maire de Paris Anne Hidalgo, le président du PSG ne veut pas perdre de temps, comme le montre sa réponse sur la date des travaux à venir. "Le plus vite. On ne veut pas prendre de retard, a-t-il exprimé, en insistant sur son attachement pour le stade actuel. J’adore le Parc des Princes, c’est le cœur du club. Mais pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder les options. Mais le plus vite, c’est le plus important".

