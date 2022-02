Neymar a retrouvé le sourire. Le PSG aussi. Victime "d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires" face à l'ASSE fin novembre, le Brésilien a fait son retour ce vendredi à l'entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour Paris, focalisé sur son huitième de finale aller face au Real Madrid le 15 février prochain. Dans une vidéo publiée sur le site du PSG, on peut ainsi voir le "Ney" tout sourire au milieu de ses coéquipiers, enchaînant les courses, les accélérations, les jongles et les dribbles.

Ad

"Il va bien, médicalement il va bien. Il est très émotif mais très motivé et il dégage une très bonne énergie. J’ai discuté avec lui hier et l’évolution est bonne", avait confié Mauricio Pochettino fin janvier, confiant sur le retour de son joueur. Pour rappel, Neymar n'a plus joué depuis le 28 novembre dernier. Du côté des absents, Sergio Ramos et Mauro Icardi ne sont apparus sur les vidéos publiés par le PSG. Xavi Simons, Edouard Michut ou encore Achraf Hakimi étaient quant à eux présents.

Ligue 1 Payet est-il le meilleur joueur de l'OM au XXIe siècle ? IL Y A 16 HEURES

Ligue 1 Bentaleb : "Angers est le projet dont j'avais besoin à cette période de ma carrière" IL Y A 16 HEURES