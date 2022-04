Football

Ligue 1 - PSG - OM (2-1) - "Cette fois, Neymar est bien de retour : "Il ne fallait pas l'enterrer"

LIGUE 1 - Sur les trois dernières rencontres du PSG, un joueur ressort du lot avec Kylian Mbappé, c'est Neymar. Le Brésilien semble de plus en plus affûté en cette fin de saison, à l'image de sa dernière sortie très réussie avec Paris face à Marseille au Parc des Princes où il a inscrit un but. Pour nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens.

00:03:05, il y a 38 minutes