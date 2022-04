Football

Ligue 1 - PSG - OM (2-1) - Encore deux boulettes : Pourquoi Donnarumma et Lopez sont plus fébriles que jamais

LIGUE 1 - En clôture de la 32e journée, le PSG et l'Olympique de Marseille n'ont pas réussi à apporter beaucoup d'émotions à ce choc du championnat. Pour nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin, les deux gardiens ont été les acteurs peu inspirés de la soirée avec de nouvelles boulettes de Gianluigi Donnarumma et Pau Lopez, qui montrent encore toute leur fébrilité sur leur ligne de but.

00:04:24, il y a 42 minutes