Le jeu : Soporifique

Très haut, même au niveau de la ligne médiane en début de match, la défense marseillaise avait décidé d'aller chercher les Parisiens. Mais comme les Phocéens, sans attaquant de pointe jusqu'à l'entrée de Bamba Dieng à la 81e minute, se sont montrés incapables de prendre la profondeur, ils n'ont fait peser aucune menace sur Paris hormis sur les corners et coups francs. Le PSG n'a eu qu'à gérer ses appels dans le dos de la défense, et de Valentin Rongier en particulier, pour finalement venir logiquement à bout d'un OM bien docile . Le spectacle fut à la hauteur de l'ambiance : soporifique et indigne du choc entre le leader et son dauphin.

Dimitri Payet a eu du mal à se mettre en valeur durant PSG-OM (2-1)... sauf sur coups de pied arrêtés - 17/04/2022 Crédit: Getty Images

Les joueurs : Neymar leur a tout fait, des gardiens en souffrance

Neymar, homme du match face à l'OM Crédit: Imago

Le facteur x : Le VAR

C'est bien l'arbitrage vidéo qui a décidé du sort du match. D'abord sur un penalty litigieux accordé au PSG (45e+5) alors que le ballon, avant de toucher la main de Valentin Rongier, avait percuté sa cuisse. Dans ce cas précis, le penalty ne doit pas être accordé. Ensuite en annulant un but de William Saliba dans les derniers instants pour un hors-jeu de quelques centimètres (87e).

La stat : 32

Paris vire en tête. Grâce à cette victoire, le PSG a remporté sa 32e victoire dans le choc entre les deux clubs, soit une de plus que l'OM.

La décla : Marquinhos (PSG) sur le silence du Parc

On le comprend, les supporters ont leurs arguments mais il fallait mettre l'orgueil de coté pour ce moment-là. En tant que joueur je ne suis pas d'accord.

La question : Qu'est-ce que Sampaoli avait en tête ?

A aucun moment l'OM n'est venu au Parc des Princes pour gagner. Ou il aurait fallu un miracle absolu. Comment espérer rapporter quelque chose sans joueur dans la surface ? Alors oui, les Marseillais ont géré à merveille les coups de pied arrêtés, mais ils ne pouvaient rien espérer de mieux. Même s'ils ont souvent maîtrisé le jeu, ils ont surtout ronronné. Les hommes de Sampaoli auraient pu jouer des heures sans marquer dans le jeu.

Les regrets sont réels parce que Paris n'a pas écrasé la rencontre et les entrées de Dieng et Bakambu ont prouvé que l'OM aurait sans doute pu mettre un peu plus de confusion dans la défense parisienne avec plus d'ambition. Anesthésiés par une drôle d'ambiance dans un Parc plus boudeur que frondeur, les hommes de Pochettino n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. Simplement de plonger dans le dos de Valentin Rongier pour déséquilibrer l'OM.

Mattéo Guendouzi (OM), à droite, à la lutte avec Neymar (PSG) - 17/04/2022 Crédit: Getty Images

Marseille savait avant la rencontre qu'il ne serait pas champion de France et la défaite de Rennes vendredi en ouverture de la 32e journée lui permettait de prendre ses distances avec le reste de la meute en cas de performance dimanche. Bref, l'OM n'avait pas grand-chose à perdre au Parc. Alors pourquoi tant de timidité ? Sampaoli s'est trompé et tout le monde s'est franchement ennuyé.

