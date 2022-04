Le PSG peut-il aussi perdre le titre ?

Cela peut paraître totalement improbable pour un club qui compte 12 points d'avance en tête du classement à 9 journées de la fin. Si la question se pose, ce n'est pas tant par rapport à la capacité exceptionnelle des Parisiens à se fourvoyer comme ils l'ont fait face au Real Madrid en Ligue des champions. C'est surtout par rapport à leur état de forme actuel. Sur les 5 dernières journées, la formation de Mauricio Pochettino n'a pris que 6 points sur 15 possibles et carbure davantage au rythme d'une équipe en lutte pour le maintien que d'un candidat au titre.

Sur ces cinq matches, Rennes, troisième, a repris pas moins de neuf points au PSG. Cela symbolise le danger qui guette Paris s'il affiche le même manque d'implication qu'à Monaco avant la trêve (3-0), malgré l'enjeu de rejoindre Saint-Etienne en tête du palmarès des clubs les plus titrés en Ligue 1 avec un 10e sacre. Cela montre surtout que les poursuivants des Parisiens sont condamnés à réaliser un carton plein tout en espérant que le PSG poursuive sa chute pour le priver du sacre. Il faudrait un sacré concours de circonstances, en considérant que les hommes de Pochettino affrontent cinq équipes du dernier tiers du classement dans ces 9e dernières journées. Mais avec Paris…

L'OM, un dauphin en sursis ?

Marseille aborde cette dernière ligne droite à la deuxième place du classement, celle qui assure une qualification directe pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, en s'épargnant ainsi tous les dangers liés à un barrage de C1. L'OM est loin d'être le seul prétendant au précieux sésame. Rennes est à un point, Nice à trois points et même Strasbourg, cinquième à cinq longueurs des Marseillais, peut encore rêver de venir coiffer ce trio sur le fil. La victoire contre les Niçois juste avant la trêve (1-0) a placé le club phocéen en position de force. Mais elle ne tient qu'à un fil.

Déjà parce que l'OM est, avec Lyon, le dernier club français encore engagé sur le front européen. La perspective de mettre fin à une disette de dix ans sans trophée en remportant la C4 peut focaliser les têtes et les corps marseillais, avec les conséquences que cela peut impliquer sur le championnat. Surtout, le calendrier des hommes de Jorge Sampaoli est loin d'être évident. Pas tant par rapport aux cinq déplacements en neuf matches, car l'OM se comporte mieux à l'extérieur qu'à domicile. Plutôt parce que Marseille affronte notamment le PSG et Lyon dans les deux dernières semaines d'avril, puis Rennes et Strasbourg lors des deux dernières journées. Cela promet, surtout, une course à la deuxième place et au podium particulièrement passionnante.

Mbappé, dernière danse en L1 sans couronne ?

Ce sont peut-être les dernières semaines pour profiter du talent exceptionnel de Kylian Mbappé en Ligue 1. L'incertitude plane toujours sur l'avenir de l'attaquant du PSG, en fin de contrat en juin et pressenti pour rejoindre le Real Madrid. La question, s'il devait quitter Paris, c'est aussi de savoir si ce sera sur un quatrième titre de meilleur buteur du championnat. Le prodige de Bondy a remporté les trois derniers avec 33 buts en 2018-19, 18 buts en 2019-20 et 27 buts en 2020-21. Pour en décrocher un quatrième, il va lui falloir vaincre une concurrence sensiblement plus dense que les années précédentes.

Au coup d'envoi de la 30e journée, Mbappé, auteur de 15 buts en L1 cette saison, n'est pas seulement devancé par une référence comme Wissam Ben Yedder, en tête du classement des buteurs avec deux unités de plus que le Parisien (17 buts). Il est aussi encerclé par les deux fers de lance de l'attaque-mitraillette de Rennes, juste derrière Martin Terrier (16 buts), et juste devant Gaëtan Laborde (14 buts). Et le Lillois Jonathan David n'est qu'à deux longueurs de Mbappé avec ses 13 buts. Cette course-là aussi est très indécise. Et le Parisien va devoir placer un coup d'accélérateur dont il a le secret pour décrocher une quatrième couronne.

Lyon sera-t-il fanny ?

Neuf journées pour sauver ce qui peut l'être. C'est la mission des Gones pour donner une autre tournure à une saison bien décevante en championnat jusqu'ici. Seulement 10es au classement, les hommes de Peter Bosz semblent d'ores et déjà hors-course pour la Ligue des champions avec 10 longueurs de retard sur le podium. L'Europe, via la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, n'est pas encore hors de portée pour autant. Mais pour l'accrocher, les Lyonnais vont devoir combler un retard de six longueurs sur le Top 5. Il leur faut réaliser un sprint final de folie.

L'OL en a déjà réussi par le passé. Pas toujours. La saison dernière, les Rhodaniens étaient encore en course pour le titre avec seulement trois points de retard sur le leader lillois au même stade de l'exercice. Ils avaient finalement manqué la qualification pour la Ligue des champions à la dernière journée en se faisant renverser à domicile par Nice (2-3). Le costume du chasseur leur réussira peut-être mieux que celui du chassé. Rien n'est moins sûr. Avec cinq déplacements sur les neuf derniers matches, dont deux face à des équipes du Top 5 (Marseille et Strasbourg), la perspective d'être fanny à l'heure du verdict existe clairement. A moins d'un exploit en Ligue Europa…

Bordeaux, la descente est-elle inéluctable ?

Le sextuple champion de France a clairement la tête d'un relégué en fin de saison. Bordeaux aborde le sprint final à la dernière place du championnat, cinq points derrière l'actuel barragiste, Saint-Etienne. Cinq points, c'est justement son bilan sur les 11 dernières journées, avec une victoire, deux nuls, et 8 défaites. Les Bordelais n'ont pas seulement l'une des pires défenses de l'histoire du championnat avec 70 buts encaissés en 29 matches. Ils restent aussi sur trois matches sans marquer. Dont le dernier, face à une équipe de Montpellier pourtant réduite à neuf sur toute la seconde période…

Tous les feux sont au rouge pour la formation de David Guion. Et tout dépendra de sa capacité à inverser la tendance sur le mois qui vient de débuter. Car elle jouera quasiment son avenir dans l'élite en avril, avec trois déplacements chez des clubs de la première moitié du tableau (Lille, Lyon et Nantes) et, surtout, la réception des deux équipes qui la précède actuellement au classement, Metz et Saint-Etienne. Deux duels au couteau pour raviver la flamme. Ou pour enterrer les derniers espoirs d'éviter une descente qui paraît inéluctable.

