Trois matches, trois victoires : neuf points sur neuf possibles. Sur le papier, le PSG réalise un début de saison parfait en Ligue 1. Pourtant, dans le contenu, Paris a montré des lacunes lors de ces trois rencontres en championnat. Défensivement, le club de la capitale a par moments trop souffert, et a manqué de lucidité et de sérénité durant ses temps faibles.

Des buts évitables

Vendredi, au stade Francis-Le Blé, le PSG a encore concédé deux buts, portant son total à cinq après trois rencontres. Mais surtout, les hommes de Mauricio Pochettino ont semblé encaisser des buts évitables. Le premier, inscrit par Franck Honorat, aurait pu être mieux négocié par Keylor Navas. Sur le second, de Steve Mounié, Presnel Kimpembe n’est pas exempt de tout reproche, notamment sur son placement.

Après la rencontre, le défenseur formé au PSG s’est arrêté au micro de Prime Video. Interrogé sur l’incapacité du club parisien à signer un premier clean sheet cette saison, l’international français a expliqué son point de vue : "On sait que l’équipe n’est pas encore au complet. On a encore des liens à créer. Il y a aussi plusieurs nouveaux joueurs dans l’équipe, donc il faut prendre le temps de s’adapter (…) On prend certes deux buts, mais le plus important est la victoire et les trois points à la clé."

Pochettino veut "pouvoir empêcher les transitions"

Son entraîneur, lui, s’est montré légèrement plus agacé après la rencontre. Si Mauricio Pochettino a tout de même tenu à souligner les qualités des joueurs brestois, il aurait aimé que ses hommes fassent preuve de davantage de maîtrise. "Sur certaines actions, il y a certains buts qu’on ne doit pas prendre", a d’abord affirmé le tacticien argentin au micro de Prime Video.

Puis, en conférence de presse d’après match, l’ancien entraîneur de Tottenham a détaillé ce qui a fait défaut au Paris Saint-Germain vendredi : "On doit s'améliorer en tout. Trouver une meilleure position pour contrer des équipes qui jouent en bloc bas. Il faut trouver un jeu plus fluide pour avoir un jeu offensif de plus grande qualité. Au niveau défensif, on doit pouvoir empêcher les transitions."

Inquiétant pour la suite ?

Au-delà des transitions, la gestion des temps faibles devra être étudiée ces prochains jours par le staff parisien. Après la réduction du score à 2-3 par Steve Mounié, les Parisiens ont semblé désemparés face aux offensives brestoises. Presnel Kimpembe et Abdou Diallo ont notamment beaucoup souffert dans l’axe gauche de la défense, offrant ainsi de multiples opportunités aux Bretons.

Paris s’en est une nouvelle fois bien sorti et repart de Brest avec la victoire en poche. Mais les errances défensives viennent ternir, une nouvelle fois, la prestation du PSG. De quoi inquiéter pour la suite ? Mauricio Pochettino va devoir trouver un équilibre dans son onze et son animation pour mieux gérer ces fameuses "transitions". Et l’intégration dans l’équipe type de joueurs comme Neymar et Messi, brillants offensivement mais peu impliqués défensivement, met l’Argentin face à un défi pour la suite de la saison.

