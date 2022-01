Le gardien costaricien du Paris SG Keylor Navas a été testé positif au Covid-19 samedi matin et est donc forfait pour la réception de Brest en soirée (21h00) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, a annoncé le club de la capitale. "Il a été placé à l'isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté. Lucas Lavallée le remplace dans le groupe pour le match contre Brest ce soir", précise le PSG dans un communiqué.

Agé de 18 ans, Lavallée fera office de troisième gardien en l'absence d'Alexandre Letellier (mollet). Les leaders du Championnat de France pourront compter sur l'Espagnol Sergio Rico et l'Italien Gianluigi Donnarumma, testé positif la semaine passée mais déjà de retour dans le groupe.

Paris pas été épargné par le coronavirus

Le PSG n'a pas été épargné par le coronavirus ces derniers jours. L'Argentin Lionel Messi, touché durant la trêve hivernale, n'est pas totalement rétabli et "réintégrera le groupe de façon progressive la semaine prochaine", selon son club. L'Espagnol Juan Bernat, "dans le cadre du monitoring post Covid-19, sera ménagé ce week-end en attendant un complément d'examens en début de semaine", est-il aussi précisé.

Testé positif la semaine passée, l'attaquant argentin Angel Di Maria est en revanche inscrit dans le groupe appelé à affronter Brest au Parc des princes. Le PSG est par ailleurs toujours privé de son meneur brésilien Neymar, en convalescence un mois et demi après une entorse à la cheville gauche. Il doit aussi faire sans le Marocain Achraf Hakimi et les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye, tous trois engagés en Coupe d'Afrique des nations.

