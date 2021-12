Si vous aviez prévu que Lionel Messi débarquerait en Ligue 1 cet été, vous êtes probablement riche. Si vous aviez anticipé qu’à la mi-saison il n’aurait qu’un but au compteur, vous êtes carrément milliardaire. Car Messi, normalement, c’est d’abord ça : des buts dans tous les sens, des passes décisives à gogo et le joueur décisif par excellence. Sauf qu'en quatre mois de Ligue des talents, l'Argentin n'a fait trembler les filets qu'à une reprise en championnat. Une anomalie statistique qui ne lui était plus arrivée… depuis sa première saison professionnelle, en 2004-2005.

Aussi loin que le site Who Scored puisse remonter, à savoir la saison 2009-2010, Messi n'a d'ailleurs jamais aussi peu tiré, en moyenne, par match de championnat (4). Pour finir sur ce procès statistique, l'analyse des désormais célèbres "expected goals" montre que le gaucher aurait dû marquer entre quatre et cinq fois en Ligue 1 depuis le début de saison étant donné la qualité de ses situations. Avec un taux à 4.69, la Pulga possède ainsi le pire différentiel (-3.69) en Ligue 1, devant Burak Yilmaz (-3.47) et Steve Mounié (-2.91).

Pour sa défense, l'accusé peut toutefois brandir deux arguments de taille. Il a d'une part offert cinq passes décisives, et d'une autre touché six fois les poteaux. Sans compter que Messi a ceci de particulier que malgré des saisons irréelles à plus de 40 buts et 30 passes en championnat, il ne peut être jugé qu'à son apport dans les chiffres, mais au moins autant à son apport dans le jeu. Et à ce niveau-là, la Pulga semble être sur la bonne voie.

Un Messi en jambes face à Lorient

A Lorient, mercredi soir (1-1), Messi a encore touché le poteau. Mais il est apparu très disponible – 112 ballons touchés, 4 tirs, 11 dribbles - et très en jambes, confirmant une certaine montée en puissance - certes très progressive – et mettant de côté, au moins temporairement, le débat sur le temps passé par l'Argentin à marcher durant une rencontre.

"Qui a dit qu’il devait courir 12 kilomètres à chaque match ? Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière. Ceux qui pensent qu’il marche sont ceux qui cherchent les problèmes. Même Idrissa Gueye, qui court 15 kilomètres par match, marche sur le terrain", lançait Leonardo à ce sujet sur Europe 1, dimanche soir. Le directeur sportif brésilien s'est ainsi appliqué à décrédibiliser les débats autour du rendement de la star argentine, au moment de faire le bilan de cette première moitié de saison.

"Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football. Nous, on ne peut pas douter. Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. Avec lui, c’est sûr que nous sommes plus compétitifs. Il peut décider à chaque match".

Le 3-5-2 pour réveiller Paris… et Messi ?

Difficile de contredire "Leo" sur ce dernier point. Messi n'avait (presque) jamais aussi peu pesé dans les chiffres, mais il est toujours ce joueur qui peut délivrer trois passes décisives au cœur d'une piètre prestation personnelle contre Saint-Etienne. Tantôt décisif sans être brillant, tantôt plus convaincant sans être décisif : le natif de Rosario s'amuse à nourrir un paradoxe depuis le début de saison sur la scène nationale.

Un but toutes les 194 minutes : y a-t-il un malaise Messi au PSG ?

"C'est une question d'efficacité, une question de temps aussi. Il va finir par marquer des buts. Léo a un talent incroyable, un talent spécial. Il a toujours marqué des buts et il en marquera encore", déclarait de son côté Mauricio Pochettino début décembre. Trois semaines plus tard, Messi n'a pas fait exploser les compteurs, pas plus que Paris n'a convaincu dans le jeu. Mais le déplacement au Moustoir l'a un peu plus mis en évidence : pour le groupe comme pour sa plus grande individualité, le salut passera peut-être par le schéma.

Le 3-5-2 hybride adopté en cours de match contre les Merlus, entre autres, a semblé mettre le septuple Ballon d'Or dans les meilleures dispositions, même sans Neymar ni Kylian Mbappé. La solution a souvent été évoquée depuis le début de saison. Mais les indisponibilités répétées de Sergio Ramos, suspendu quand il n'est pas blessé, n'ont pas aidé à tester ce schéma sur la durée. Une piste parmi d'autres, pour une réflexion indispensable. Car le PSG comme Messi sont encore très, très loin des attentes.

