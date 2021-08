Mauricio Pochettino ne manquait déjà pas d'exposition. Le métier d'entraîneur veut ça. Encore davantage pour celui qui l'exerce au PSG. Un club qui doit tout gagner. Être son coach implique fatalement une marge d'erreur très limitée. Celle du technicien argentin s'est encore réduite cet été. Ses dirigeants lui avaient déjà offert un recrutement à faire pâlir d'envie tous ses confrères. De Georginio Wijnaldum à Gianluigi Donnarumma en passant par Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Paris n'avait signé que du lourd. Mais ça, c'était avant. En plus, maintenant, il y a Lionel Messi…

Tous les regards seront braqués sur l'homme aux six Ballons d'Or. Pochettino n'aura pas la paix pour autant. Bien au contraire. Quand tout ira bien, les honneurs iront à la Pulga, à Neymar, à Kylian Mbappé, ou à d'autres stars du PSG. Mais si les choses venaient à mal tourner, aucun de ceux-là ne sera pointé du doigt. Ce sera à l'entraîneur d'assumer. C'est toute l'ingratitude de ce métier. En particulier au PSG. De Carlo Ancelotti à Thomas Tuchel en passant par Laurent Blanc et Unai Emery, les prédécesseurs de Pochettino pourraient en témoigner.

Désormais, il est sans filet

Le technicien argentin sait ce qui l'attend. Il ne s'est pas donné de crédit supplémentaire sur ses six premiers mois sur le banc parisien. Il aurait pu avec des qualifications retentissantes face au Barça puis au Bayern en Ligue des champions. Mais l'élimination en demi-finale face à Manchester City est venue ternir ce beau parcours . Surtout, il n'a pas su permettre au PSG de conserver son titre en Ligue 1, enregistrant quatre défaites en championnat qui ont pesé très lourd à l'heure du verdict. La victoire en Coupe de France lui a bien offert un premier trophée. Mais le bilan reste mitigé.

Pochettino a bénéficié de circonstances atténuantes. Il n'avait posé ses valises qu'en janvier dans la capitale pour succéder à Thomas Tuchel. Il a récupéré un groupe dont les ressources étaient largement entamées après la participation au Final 8 à la fin de l'été 2020. Les attentes devaient forcément être relativisées. Ces six premiers mois sur le banc parisien étaient surtout destinés à lui permettre de prendre ses marques pour préparer au mieux la saison qui vient de débuter. On y est. Désormais, l'Argentin est sans filet.

Une autorité à imposer

Mais c'est un superbe défi à relever. Pochettino dirige l'un des effectifs les plus impressionnants en Europe, à l'image d'une attaque presque surréaliste emmenée par Messi, Neymar et Mbappé. Il a une opportunité exceptionnelle de gonfler un palmarès bien maigre jusqu'ici. Cela passera d'abord par sa capacité à imposer son autorité sur un groupe qui ne manque pas de personnalités. Au-delà du talent, c'est ce qui ressort du mercato du PSG. Ramos était le capitaine du Real, Messi celui du Barça, Wijnaldum est celui des Pays-Bas, et Donnarumma a porté le brassard de l'AC Milan.

Avec les cadres déjà en place comme Marquinhos, Marco Verratti, Keylor Navas ou Presnel Kimpembe, avec un Mbappé qui revendique toujours plus de responsabilités, le vestiaire parisien n'a jamais compté autant de leaders. Et d'égos à contrôler. Définir les rôles de chacun et rester le maître à bord sera une mission cruciale pour Pochettino. Elle ne sera pas simple à accomplir sur la durée. Avec un effectif aussi riche, il lui faudra faire preuve d'une grande capacité de gestion pour équilibrer les temps de jeu et satisfaire l'ensemble des joueurs. Sa réussite passe par là.

Un équilibre à trouver

Par ses talents de techniciens, aussi. L'autre mission de Pochettino, ce sera d'exploiter pleinement les qualités individuelles exceptionnelles dont il dispose au sein de son groupe sans menacer l'équilibre de son collectif. Assumer la présence d'éléments pas toujours concernés par le repli sans mettre en péril son bloc défensif. Cela ne concerne pas que les attaquants. La plus-value désormais offerte par Hakimi dans l'animation offensive sur son côté droit implique aussi une couverture optimale pour permettre au Marocain d'offrir son meilleur rendement.

Pochettino doit résoudre toutes ces équations. C'est la clé pour imposer son style dans la capitale. Pour prouver à ses dirigeants qu'ils ne se sont pas trompés en allant le chercher au cours de la saison passée, quitte à signer un gros chèque pour se séparer de Tuchel. L'Argentin connaît la règle. Avec Messi en cerise sur le gâteau d'un recrutement XXL, le PSG s'affiche comme le grand favori non seulement en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions. C'est l'équipe à battre en France comme en Europe. Pochettino n'a pas d'autre option que de tout gagner. Il basculerait dans une autre dimension s'il y parvenait. C'est tout l'enjeu de la saison la plus importante de sa carrière jusqu'ici.

