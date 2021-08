Les Tops

Public, tu nous avais tant manqué

À force, on s’était habitués aux tribunes désespérément vides, à l’absence d’ambiance, à ce silence pesant seulement troublé par les cris et encouragements en provenance des bancs. Alors, forcément, revoir les supporters investir les gradins de Ligue 1 nous a surpris. Dans le sens positif du terme, comme dans le plus négatif à Montpellier . De Nice à Lyon, de Strasbourg à Rennes, le public a répondu présent pour cette reprise. Bien sûr, la situation actuelle est encore loin d’être idoine. Mais on a entendu des chants, des hurlements de joie, des sifflets de désapprobation. Et ça semble être la preuve que le retour au monde d’avant n’est plus très loin...

OGC Nice, les supporters de retour en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Hakimi n'a pas perdu de temps

Il est latéral droit, et il peut passer inaperçu au milieu des Ramos, Donnarumma ou encore Wijnaldum, mais Achraf Hakimi est la recrue la plus chère de ce mercato parisien, et il a déjà montré pourquoi. Déjà buteur en amical, le défenseur marocain a récidivé pour sa première en Ligue 1. De bien belle manière, le puissant joueur de 22 ans a remis les vice-champions de France dans le match face à Troyes, en égalisant tout en puissance sur son côté droit. Les latéraux gauche de Ligue 1 et d'Europe peuvent déjà trembler, Hakimi n'est pas à Paris pour perdre son temps.

Lopes a bien rebondi

Il était attendu au tournant. Au sortir d'une saison compliquée, et possiblement impacté par la vraie-fausse arrivée d'André Onana, Anthony Lopes avait la pression devant ses supporters. Il l'a parfaitement gérée. Le portier des Gones a sauvé le navire alors que l'OL était malmené par de solides Brestois. Sa parade devant Chardonnet a permis à Lyon de rester à 0-1 avant d'égaliser trois minutes plus tard. Surtout, il y a eu cette claquette exceptionnelle sur une tête de Mounié dans les dernières minutes pour préserver le nul (1-1). Et rassurer les Gones.

Clermont apporte déjà toute sa fraîcheur à la L1

Nombreux sont ceux qui ne voient pas le petit promu clermontois durer plus d'un an en Ligue 1. Les Auvergnats ont répondu de la meilleure des manières, en signant dès la première journée un succès majeur sur la pelouse de Bordeaux (0-2). Portés par le leadership de Johan Gastien, l'hyperactivité de Jodel Dossou et l'efficacité de Mohamed Bayo, les hommes de Pascal Gastien ont envoyé un message fort à la Ligue 1 et aux autres prétendants au maintien : il faudra compter sur eux, et sur leur fraîcheur.

Les joueurs de Clermont font communion avec leurs supporters après le succès à Bordeaux lors de la première journée Crédit: Imago

Sulemana, (dé)but remarqué

Recruté à la mi-juillet par le Stade Rennais en provenance du FC Nordsjælland, Kamaldeen Sulemana a débarqué avec l'étiquette d'un "crack". Et il l'a plutôt bien assumée pour sa première, en se mettant en évidence après à peine un quart d'heure de jeu en Ligue 1. Course de 30 mètres et belle frappe enroulée du droit : l'ailier de 19 ans a parfaitement lancé le Stade Rennais (14e), qui n'a toutefois pas pu tenir le score (1-1). L'international ghanéen a cédé sa place à Jérémy Doku avant l'heure de jeu. Mais l'hypothèse de voir ces deux joueurs alignés en même temps fait saliver.

Les Flops

Public retrouvé, mais pas gâté

Ce n'était pas arrivé depuis plus de 16 ans . Et on ne peut plus accuser le huis-clos. Malgré le retour du public dans les stades, aucune des formations évoluant à domicile n'a réussi à s'imposer. On pouvait pourtant espérer des victoires de Monaco, Lyon ou encore Nice devant leurs fans, mais le soutien des supporters n'aura pas été suffisant pour prendre les trois points. Preuve de la rareté d'un tel événement, il faut remonter à octobre 2004 pour retrouver une journée sans aucune victoire à domicile. Alors, trop de pression sur les joueurs pour le retour de leur public ?

Petkovic, Galtier, Stéphan : les coaches stars ont du boulot

Il faut souvent du temps quand on change de banc. Vladimir Petkovic, passé de la sélection suisse à Bordeaux, Christophe Galtier, qui a opté pour Nice après son titre à Lille, et Julien Stéphan, désormais à Strasbourg après son chapitre rennais, peuvent en témoigner. Les Girondins et les Alsaciens ont été battus à domicile, respectivement par Clermont (0-2) et Angers (0-2), alors que les Aiglons ont dû se contenter d'un triste nul face à Reims (0-0). Plus que le résultat, la manière laisse clairement entrevoir tout le travail qui attend ces trois entraîneurs réputés. Heureusement pour eux, la saison ne fait que commencer.

Petkovic, Galtier, Stéphan : Premières ratées avec leurs nouveaux clubs en Ligue 1 Crédit: Eurosport

Monaco, gare au gâchis

Une première mi-temps aboutie, un avantage au score, un but concédé sur coup de pied arrêté qui coûte cher et deux points de perdus à l'arrivée. C'est grosso modo le résumé des débuts de Monaco dans ce championnat. L'ASM, avec une équipe qui n'a quasiment pas bougé, pouvait surfer sur son très beau printemps pour entamer le nouvel exercice. Il n'en a rien été. Au contraire, son manque d'efficacité dans les deux surfaces rappelle davantage les premiers mois de la saison passée. Ceux qui lui avaient coûté des points précieux à l'heure du sprint final. Mais à l'époque, l'ASM avait des circonstances atténuantes pour justifier ce gâchis. Ce n'est plus le cas.

Metz a payé sa naïveté

L'exploit était si proche pour les Messins, surtout quand on sait qu'ils avaient un but d'avance et le ballon dans les pieds à dix secondes de la fin du temps additionnel. Mais plutôt que d'aller s'exiler au point de corner ou de jouer la montre dans les dernières secondes, le jeune attaquant Mikautadze a préféré tenter sa chance par deux fois, ce qui a laissé une ultime cartouche au LOSC. Dans un dernier raid et sur une attaque supersonique, Burak Yilmaz a remis les deux équipes à niveau et puni la naïveté mosellane. "C'est le premier match d'une jeune équipe qui manque de confiance, a regretté Frédéric Antonetti après la rencontre. Face à des joueurs de haut niveau, le métier ça compte". Et dimanche, ça a fait la différence entre l'exploit et la frustration.

Montpellier, c'est "portes ouvertes"

C'est vrai que Marseille est plutôt du genre à attaquer. Mais Montpellier lui a bien facilité la tâche. La défense héraultaise a concédé pas moins de 21 tirs lors de sa défaite face à l'OM (2-3). A la limite, elle ne s'en est pas si mal tirée avec seulement trois buts encaissés. Le MHSC avait donné quelques signes d'inquiétude derrière la saison passée, la dernière de Michel Der Zakarian sur le banc montpelliérain, alors que sa solidité défensive était l'un de ses points forts jusque-là. L'arrivée d'un entraîneur "joueur" comme Olivier Dall'Oglio ne laissait pas forcément entrevoir une progression dans ce domaine. Mais Montpellier va quand même devoir fermer les vannes pour s'épargner de grosses déconvenues.

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Montpellier Crédit: Getty Images

