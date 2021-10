Ce sont des petites histoires que seul le marché des transferts peut offrir. Dans un entretien accordé au journal néerlandais De Telegraaf, Edson Alvarez, milieu mexicain de 24 ans de l’Ajax Amsterdam, a raconté avoir été en contact avec le Stade Rennais lors du dernier mercato estival. Et c’est par un intermédiaire insolite que les dirigeants bretons ont tenté de convaincre le joueur de rejoindre le Stade Rennais. En effet c’est Salma Hayek, actrice mexicaine et compagne du propriétaire du club François-Henri Pinault, qui a pris son téléphone pour joindre le Mexicain qui évolue à l’Ajax depuis 2019.

"En tant que compatriote mexicaine bien connue, elle m'a appelé et a essayé de me persuader de venir en France, a expliqué Alvarez. Cela m'a surpris et flatté, mais mon choix de rester à l'Ajax était certain et je lui ai expliqué. Au final, je n'ai eu aucun doute."

A 24 ans, le joueur qui peut évoluer en défense ou au milieu du terrain, était convoité cet été par de nombreux clubs à travers l’Europe, notamment en Italie. Titulaire indiscutable avec l’Ajax et sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Amstellodamois, il devrait être surveillé de près lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Ligue 1 "Mon objectif est de jouer la C1 avec l’OL" : Paqueta veut s’inscrire sur la durée à Lyon IL Y A 2 HEURES

Ligue 1 Neymar et Icardi convoqués pour affronter l'OM IL Y A 2 HEURES