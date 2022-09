Formé en Bretagne, il a fait ses gammes à Rennes et à Lorient. Aujourd'hui, il est dans la cour des grands à la tête de l'équipe première des Merlus et auteur d'un très bon début de saison. On ne parle pas ici d'une pépite tout juste sortie d'un centre de formation breton, mais de Régis Le Bris, 46 ans, pur produit de la région et grand artisan du début de saison canon du FC Lorient. Le club est installé à la cinquième place de Ligue 1 après six journées et avant le quasi-derby contre Nantes dimanche (15h).

Simplement amoureux du football, il résume efficacement son début de saison dans les colonnes de Ouest-France : "Je me régale". Quand certains subissent la pression de la Ligue 1, d'autant plus dans une saison à quatre descentes, lui qui a passé 10 ans à la tête du centre de formation des Merlus, trouve tout plus simple. "Parce qu’on a en face de nous des joueurs plus doués, plus forts, qui comprennent plus vite ce dont on parle, détaille le deuxième plus jeune entraîneur du championnat après Julien Stéphan (41 ans). Ils ont de l’ambition, mais pas celle un peu naïve que l’on peut parfois rencontrer chez les jeunes."

L'art et la manière

Et s'il se régale, c'est parce qu'il trouve du répondant au sein de son groupe, pas vraiment taillé pour jouer le haut de tableau de la première division. Régis Le Bris a des idées et de l'ambition. A l'image de la victoire contre Ajaccio lors de la sixième journée (1-0), le seul but de la rencontre est venu d'une combinaison partie de la défense pour une conclusion de Dango Ouattara dans un angle fermé.

Des principes de jeu qu'il a apposés à une équipe qui a joué le maintien, de justesse, ces deux dernières saisons. "Les idées se discutent avec les joueurs, explique Le Bris. J’ai l’obligation de convaincre que ce qu’on propose est bon pour l’équipe et pour eux. Une fois que cela est fait, normalement ça colle". Et là où ça matche, que ce soit au sein du club ou avec les supporters, c'est qu'il tente de s'inscrire au sein de l'identité des Merlus, quelque peu perdue ces dernières années.

Le Bris et ses joueurs célèbrent la victoire contre Clermont (2-1). Crédit: Getty Images

"Le FCL a une histoire autour du jeu collectif, du partage, l’idée de construire à la fois les défenses et les attaques ensemble. (...) En tant qu’entraîneur, je vais pouvoir défendre ces idées-là" n'a pas peur de vanter Le Bris. Voilà bien longtemps que le Moustoir n'avait pas entendu un tel discours, ni observé ce genre d'ambition de jeu. Depuis Christian Gourcuff, en fait. Et ce ne sont pas que des phrases jetées en pâture aux journalistes amateurs de tactique lors des conférences de presse. Si Lorient est cinquième, c'est parce que Lorient produit du jeu : le club est le sixième de Ligue 1 à produire le plus d'expected goals. A 0,1 point de Lille.

Un tacticien amoureux du jeu

Régis Le Bris ne fait pas partie du caricatural groupe des entraîneurs "dogmatiques" pour autant. Il suffit d'observer son premier match de Ligue 1 sur le banc lorientais. Il savait pertinemment que contre Rennes il n'avait aucune chance de rivaliser dans le jeu. Alors il a garé le bus pour l'emporter. Et il a bien fait, victoire 1-0 à la clé. Jamais le Moustoir ne lui en voudra d'être allé chercher un derby breton en terre rennaise.

Et quand il en a l'occasion, il fait ce qu'il aime : faire jouer onze hommes ensemble, et plutôt bien. Il suffit d'écouter ses longues tirades en conférence de presse, sur le pourquoi du comment il a aligné telle ou telle formation pour contrecarrer les plans de telle ou telle équipe. Après la victoire 3-1 contre l'OL, il a sorti le tableau noir et la craie.

"L’idée, c’est de partager ce qu’on est en train de réaliser, d’avoir des échanges avec les médias sur le projet, se livre Le Bris. D’expliquer parfois aussi les difficultés que les joueurs rencontrent". Une méthode qui semble faire l'unanimité dans le vestiaire. Terem Moffi, de retour à son meilleur niveau avec cinq buts inscrits depuis le début de la saison, a résumé l'état d'esprit : "Tout le monde apprécie le jeu au sein du FC Lorient".

Ce n'est pas le seul à briller d'ailleurs. Enzo Le Fée, que Le Bris a connu au centre de formation, a retrouvé des couleurs dans l'entrejeu et Dango Ouattara, le jeune international burkinabé, accumule déjà trois passes décisives et deux buts. Le tout en ayant perdu Armand Laurienté, en échange d'un beau chèque de 10 millions d'euros, de quoi recruter cet hiver si besoin. Le Bris et Lorient sont cinquième et savent comme tout le monde qu'ils ne joueront pas l'Europe en fin de saison. Mais un club qui sort de trois saisons en Ligue 2 et deux maintiens obtenus de justesse a le droit de savourer le moment.

