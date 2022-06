C'était annoncé depuis une grosse semaine, c'est désormais officiel ce lundi. Régis Le Bris prend les commandes de l'équipe première du FC Lorient. Pur produit du football breton, Le Bris a été formé en tant que joueur au stade rennais et a entraîné les équipes U16 et les U18 des Rouge et Noir avant de commencer son aventure chez les Merlus. D'abord directeur du centre de formation, il a ensuite dirigé les U17 du club, puis la réserve en National 2 entre 2015 et 2020. Son intronisation sur le banc lorientais pour les trois prochaines années est l'aboutissement presque logique de son parcours.

"Je tiens à vous faire part de ma fierté et de mon immense bonheur d’être nommé entraîneur de l’équipe première du FC Lorient aujourd’hui. Je tiens à remercier les dirigeants lorientais pour la confiance qu’ils m’accordent. (...) En tant que directeur et entraineur du centre de formation, j’ai apporté ma contribution à la construction du projet du FC Lorient depuis 10 ans. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé et nous allons l’aborder avec humilité et ambition." a commenté Le Bris, dans un communiqué.

