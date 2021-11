Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims, et son adjoint Ruben Martinez ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Les deux Espagnols ont été placés à l'isolement et soumis au protocole sanitaire adapté, "dès la prise connaissance des résultats". "Leur état de santé ne suscite, en outre, aucune inquiétude", a précisé la formation rémoise. Ils ne feront donc pas le déplacement à Lyon, mercredi (21h), et manqueront également la réception d'Angers, dimanche au Stade Auguste-Delaune (15h).

"Les autres tests, réalisés sur l'ensemble de l'effectif professionnel, n'ont révélé aucun autre cas positif", conclut le Stade de Reims.

