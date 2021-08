On joue la 57e minute de jeu quand l'excitation gagne les tribunes d'Auguste Delaune. Non, Reims ne vient pas de marquer, la VAR l'ayant même privé de ce bonheur quelques minutes plus tôt. Mais Lionel Messi part s'échauffer. Personne, avant cela, ne l'avait aperçu sur la pelouse. Ni avant la rencontre, ni à la mi-temps. L'Argentin avait seulement pris place sur le banc.

A peine dix minutes plus tard, il est l'heure : "La Pulga" remplace Neymar, comme un symbole, après 66 minutes de jeu. Les premiers pas de la superstar argentine sur un terrain de Ligue 1, trop juste physiquement pour disputer une rencontre en intégralité, mais célébrée comme il se devait à son entrée, par le public rémois et le parcage parisien. Le début d'une histoire, que l'on espère belle, avec le championnat de France.

