Rennes - Clermont : 6-0

Réaction impressionnante du Stade Rennais ! Après trois défaites consécutives, la formation de Bruno Genesio a stoppé l'hémorragie de manière spectaculaire en atomisant Clermont (6-0) au Roazhon Park. Les Bretons ont pris un break d'avance en seulement quatre minutes lors de la première période grâce à Jonas Martin (32e) et Martin Terrier (36e) sur deux services de Benjamin Bourigeaud. Kamaldeen Sulemana (55e, 57e), Gaëtan Laborde (64e) et Flavien Tait (77e) ont enfoncé le clou en seconde période. Les Bretons remontent à la 10e place, les Auvergnats glissent au 9e rang.

Ce qu'on en retient : Le potentiel offensif rennais s'exprime enfin… même si Clermont y a mis du sien.

Nantes - Brest : 3-1

Nantes enchaîne ! Regonflés après leur brillante victoire à Angers (1-4), les Canaris ont confirmé en dominant facilement Brest à La Beaujoire (3-1). L'inévitable Ludovic Blas (27e), sur une passe décisive de Moses Simon, a lancé les Canaris sur la voix d'un succès confirmé en seconde période avec des buts de Pedro Chirivella d'une frappe sous la barre (55e), et de Lilian Brassier contre son camp (58e). Jérémy Le Douaron a sauvé l'honneur au terme d'un cafouillage pour les Brestois (67e). Nantes est provisoirement 6e au classement, Brest est 18e.

Ce qu'on en retient : L'efficacité retrouvée des Canaris (trois buts sur leurs cinq premiers matches, sept sur les deux derniers)

Montpellier - Bordeaux : 3-3

Il n'y a pas qu'à Rennes qu'on marque six buts. Ce Montpellier – Bordeaux prend déjà la palme du match le plus fou de cette première partie de 7e journée. Aucune des deux équipes n'en sortira vraiment satisfaite, mais quel spectacle ! A l'ouverture du score sur un très beau mouvement collectif entre Stephy Mavididi et Valère Germain, conclu par l'ancien Marseillais dès la 11e minute, les Girondins ont répondu avec deux bijoux : des frappes de 25 mètres en pleine lucarne de Hwang (18e), auteur de son troisième but en deux matches, et d'Onana d'une demi-volée sublime (29e).

Aux commandes, les Bordelais ont montré qu'ils n'étaient pas encore en pleine confiance en passant de 1-2 à 3-2, suite à un deuxième but de Germain, puis d'une frappe de l'entrée de la surface de Mollet. Mais contrairement à la défaite contre Lens il y a dix jours, les joueurs de Petkovic ne repartiront pas fanny, grâce à l'exploit individuel de Samuel Kalu à cinq minutes de la fin. A défaut des trois points, le FCGB a montré du cran.

Ce qu'on en retient : Les deux chefs d'oeuvre de Hwang et Onana n'auraient pas mérité un mauvais sort. Bordeaux a encore de la marge de progression, mais semble sur la phase ascendante.

Monaco - Saint-Etienne : 3-1

Signé Ben Yedder ! Remplaçant au coup d'envoi, le capitaine de l'AS Monaco a tout changé dans un match jusque-là bien étrange. L'international tricolore a signé un doublé avec un penalty dès son premier ballon en sortie de banc (62'), puis d'une belle volée (87e) pour valider la première victoire à Louis-II de l'équipe du Rocher. Ce succès n'avait pourtant rien d'évident à l'heure de jeu, alors que Saint-Etienne était pourtant réduit à dix suite à l'exclusion logique du gardien Etienne Green.

Mais l'ouverture du score de Kevin Volland, sa première réalisation en Ligue 1 cette saison n'a pas pu masquer la faiblesse du milieu de terrain comme de la défense monégasque, coupable sur l'égalisation de Denis Bouanga. Timothé Kolodziejczak d'une main incompréhensible, et surtout Ben Yedder se sont chargés de redonner le sourire à Niko Kovac.

Ce qu'on en retient : Les Verts sont encore loin du compte, alors que ce Monaco-là était pourtant loin d'être un cador.

