Rennes s’est fait peur, mais Rennes parvient enfin à enchaîner et se rapproche du podium. Dans une rencontre superbe et animée sur la pelouse de la Mosson, les Bretons, devant au score puis rejoints, ont finalement terrassé Montpellier, grâce à Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Gaëtan Laborde et Lovro Majer (2-4). Ce succès précieux face à un concurrent aux places européennes permet au SRFC de prendre provisoirement la 4e place à Strasbourg et de revenir à 2 longueurs de Nice.

Du beau jeu, des rebondissements, trois buts inscrits en 19 minutes… Qui a dit que la Ligue 1 ne proposait pas de spectacle ? Sûrement pas ceux qui ont assisté à la première période totalement folle entre Montpellier et Rennes lors de cette 26e journée. Pourtant, les Rennais ont pu penser qu’ils allaient vivre une soirée tranquille après un début de match parfaitement géré. Etouffant des Pailladins dépassés en défense, les rouge et noir ont fait admirer leur maîtrise collective, pour ouvrir le score grâce à une tête de Terrier, parfaitement servi par Hamari Traoré (0-1, 8e).

Rennes pensait avoir fait le plus dur, mais Montpellier s’est accroché

Dans le dur, les Montpelliérains ont vu le capitaine rennais faire une nouvelle fois la différence côté droit avant de donner la balle de break à Bourigeaud, qui ne s’est pas privé de la transformer (0-2, 15e). Dans un début de match survolté, les Héraultais ont toutefois trouvé les ressources pour revenir, grâce, d’abord, à une belle frappe d’Ambroise Oyongo sur un service de l’inévitable Téji Savanier (1-2, 19e).

