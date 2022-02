Rennes reprend sa marche en avant. Ce dimanche soir, le Stade Rennais, qui restait sur un revers à Clermont (2-1), s'est offert le derby breton contre Brest (2-0), lors de la 23e journée de Ligue 1. Au Roazhon Park, Gaëtan Laborde (20e) et Martin Terrier (90e) ont fait la différence. Au classement du championnat de France, les hommes de Bruno Genesio grimpent à la cinquième place, tandis que les Brestois restent treizièmes.

Ad

Depuis le début de la saison, à Rennes, ils sont 18 à avoir au moins marquer un but. Mais en Ligue 1, deux d'entre eux se tirent la bourre. Gaëtan Laborde et Martin Terrier, qui comptent désormais onze réalisations chacun depuis le début de cet exercice dans l'élite, en ont profité pour s'installer à la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat de France, derrière Wissam Ben Yedder (14) et Jonathan David (12).

Ligue 1 "Comme à Las Vegas, ça tourne tout seul !" : Grâce à Belaïli, Brest explose sur les réseaux sociaux 01/02/2022 À 15:30

Rennes a impressionné en première période

Laborde a été le premier à s'illustrer, en profitant d'un très beau centre de Lovro Majer, pour ajuster Marco Bizot, de la tête (20e, 1-0). A quelques minutes du terme de cette rencontre, Terrier a ensuite participé à la fête, d'une tête plongeante sur corner (90e, 2-0). Et malgré une nouvelle intervention du portier brestois, le ballon avait alors bien franchi la ligne.

Les deux attaquants rennais se sont démenés durant l'ensemble de cette rencontre. Mais surtout dans une première période particulièrement impressionnante, où la prestation offensive de très haute qualité de l'ensemble des Rennais aurait pu leur permettre d'aggraver la marque plus tôt. Terrier a été le premier à solliciter Bizot (12e), avant ensuite de trouver le poteau (42e). Quant à Laborde, il n'a pas été en reste (35e, 38e).

Brest n'a pas été dangereux

Mais à Rennes, le danger peut donc venir de partout. Baptiste Santamaria (23e), Benjamin Bourigeaud (39e) ou bien encore Lovro Majer (84e) ont bien tenté de prendre à défaut le portier brestois, mais ce dernier a clairement permis aux siens d'éviter de repartir avec un score beaucoup plus lourd.

A la peine physiquement dans le second acte, les hommes de Bruno Genesio n'ont pourtant pas vraiment été mis en danger. Le seul tir cadré des Brestois est même intervenu juste avant la pause, par l'intermédiaire de Steve Mounié (43e). Avec cette troisième défaite sur ses quatre dernières rencontres de Ligue 1, Brest fait du surplace et devra forcément réagir contre Troyes, un mal classé, dimanche prochain. De son côté, troisième meilleure attaque de l'élite, Rennes se remet dans le bon sens de la marche et revient à cinq unités du podium.

Coupe de France Versailles frappe fort à Toulouse, Amiens file aussi en quarts 29/01/2022 À 17:11