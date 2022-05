Tous les Stéphanois retiennent leur souffle cette semaine alors que les Verts jouent leur avenir en Ligue 1 jeudi et dimanche lors de barrages irrespirables face à Auxerre. En coulisses, l'ASSE joue aussi son futur puisque, selon L'Equipe , elle n'a jamais été aussi proche d'un rachat depuis un an. Cette vente fantôme, qui a plombé en partie sa saison, pourrait aboutir. David Blitzer serait, en effet, prêt à lâcher 100 millions d'euros pour devenir l'unique propriétaire de l'ASSE.

Il s'associerait à Josh Harris, un autre milliardaire américain, pour réunir les fonds. A noter que les deux hommes figurent parmi les quatre actionnaires de Crystal Palace. Mais la somme investie dépend, bien évidemment, du futur des Verts et serait rabotée de 20 millions d'euros en cas de descente en Ligue 2. Dès lors, Blitzer pourrait dans un premier temps entrer dans le capital de l'ASSE comme actionnaire minoritaire avant de prendre le pouvoir. Jeudi et dimanche, les Verts jouent donc encore un peu plus que leur avenir en Ligue 1

