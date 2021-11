Saint-Etienne pourrait très rapidement en savoir plus sur son avenir. A en croire les informations de L'Equipe, les offres écrites et fermes de rachat du club sont attendues pas plus tard que ce lundi soir. Les dirigeants stéphanois espéraient un certain montant, mais ils ont finalement été contraints de le revoir à la baisse, en raison de la situation sportive actuelle du club, qui va devoir lutter pour son maintien.

Une vente avant la fin de l'année ?

KPMG, cabinet d'audit et de gestion qui recueille les différentes candidatures, aurait déjà reçu plus de 170 offres, depuis que le club a officiellement été mis en vente, à savoir le 14 avril dernier. Très peu d'entre elles ont passé la data Room, à savoir la chambre de données qui contient tous les documents comptables, fiscaux et immobiliers du club stéphanois. Toutefois, au moins une offre ferme serait actuellement sur la table de l'ASSE. Un timing qui correspondrait alors à celui demandé par les deux actionnaires majoritaires de Saint-Etienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Ces derniers, qui auraient aimé récupérer 60 millions à la fin de l'été, souhaiteraient vendre le club avant la fin de l'année et l'ouverture du prochain mercato hivernal, soit au 31 décembre prochain, au plus tard. Mais ils savent que leurs parts sociales du club valent désormais beaucoup moins, entre 12 et 20 millions selon L'Equipe. Si cette offre leur convient, alors ils entreront directement en négociations exclusives. Pour rappel, en 2018, cela avait déjà été le cas, avec le fonds d'investissement Peak6, avant que cette vente n'aboutisse pas.

En attendant, ce dimanche après-midi à 15h, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, les Verts, toujours privés de victoire et lanternes rouges, reçoivent le promu Clermont, dans leur stade Geoffroy-Guichard à huis clos. Un premier rendez-vous déjà plus qu'important pour leur avenir.

La déception de Ryad Boudebouz (Saint-Etienne - Angers) Crédit: Imago

