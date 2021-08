Face aux incertitudes sanitaires, les clubs de Ligue 1 ont adopté des politiques de billetterie très diverses pour leurs supporters, heureux de retrouver le stade ce week-end mais vigilants quant aux tarifs et aux conditions de leur abonnement. "Il y a une impatience de revenir au stade dimanche, d'encourager l'équipe, de retrouver les sensations", lance Xavier Schmitt, responsable de Génération Grenat, un des clubs de supporters de Metz.

Après quasiment 18 mois sans public, les fans sont prêts à retrouver le stade, malgré les restrictions et l'obligation de présenter un pass sanitaire: "Je ne pensais pas qu'il y aurait un engouement aussi vif. On a repris les réabonnements le 4 juillet et à ce jour, je n'en ai plus, j'ai vendu mes 315 places", reprend Xavier Schmitt. Partout en France, les clubs sont néanmoins dans l'hésitation. Faut-il ouvrir la campagne d'abonnement au risque de devoir faire machine arrière en cas de durcissement des restrictions ? Ou faut-il jouer la prudence en reportant le lancement des billets pour la saison ?

Records à Nice et Clermont

Chaque écurie de Ligue 1 a fait ses propres choix. Si Nice a évoqué un "démarrage record de (sa) campagne avec 9.000 abonnements", Saint-Etienne et Clermont ont aussi lancé leurs abonnements sans limite et les Verts enregistrent déjà 10.700 abonnés après deux semaines de campagne. Chez le promu clermontois, la montée historique en L1 a permis de battre tous les records : déjà 8.735 abonnés, et l'assurance que le stade affichera complet pour la 2e journée et la réception de Troyes.

L'ESTAC, justement, avec 5.000 abonnés environ pour le moment, "est dans les clous par rapports aux objectifs (fixés à 6.000)", selon Richard Rabahi, directeur des opérations du club. Mais le club de l'Aube reconnaît "une saison particulière" où l'on "ne pourra pas comparer par rapport aux précédentes saisons (car) beaucoup de gens attendent avant de s'engager". Même constat à Rennes. "On va faire le point à la fin du mois d'août mais on ne s'attend pas à faire la même affluence qu'en saison normale, hors Covid", estime Karim Houari, le stadium manager breton, qui évoque "plus de 14.000 abonnés sur la saison".

A Lorient, la campagne de réabonnement a été exclusivement ouverte aux anciens abonnés en raison de "l'incertitude" sur l'évolution de la situation sanitaire. Brest avait fait le même choix, mais le club de la rade a finalement ouvert une campagne d'abonnement à tous entre le 16 et le 24 juillet, en raison des nombreuses demandes.

Marseille et Nantes patientent

A l'opposé de cette stratégie, quelques clubs ont repoussé l'ouverture de leur campagne, comme Montpellier et surtout l'Olympique de Marseille. "On va lancer la campagne d'abonnement la première quinzaine de septembre. Jusqu'à ce match-là, on s'est dit qu'on allait mettre en place un système avec une première partie de réservation de billets qui est possible pour les virages pour les associations de supporters", détaille Jacques Cardoze, le directeur de la communication.

Même décision à Angers : le club avance "les nombreuses inconnues" liées à la crise sanitaire mais se heurte aux critiques des groupes de supporters, montés au créneau avant d'obtenir la garantie de remises tarifaires de l'ordre de 30%, réservées aux anciens abonnés pour l'achat de places uniques. Le Kop de la Butte (KDLB) Angers a tout de même regretté l'inflation du prix des places. "Nous exigeons la remise en place d'une campagne d'abonnement pour tous et à tarif attractif", a déclaré le groupe, qualifiant la campagne d'abonnements d'"injustice" et appelant au "boycott des rencontres à domicile".

Boycott en vue ?

Des rumeurs de boycott existent aussi à Reims, mais surtout à Nantes, où faute de "garanties suffisantes pour espérer bénéficier d'une jauge pleine et sans contrainte" sur l'ensemble de la saison 2021-2022, le FC Nantes n'a pas lancé sa campagne. "Cette décision est temporaire, nous relancerons une campagne d'abonnement dès que la situation sera stabilisée", s'est défendu le club. A Lyon ou encore Saint-Etienne, des groupes de supporters menacent, pour leur part, de boycotter la reprise, pour protester contre la mise en place du pass sanitaire.

