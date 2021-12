On ne change pas une équipe qui gagne. Trois jours après son succès à Nantes (0-1), l'Olympique de Marseille va affronter Brest, en très grande forme en Ligue 1, avec le même onze que celui aligné face aux Canaris. Un onze sans Arkadiusz Milik, donc, lui qui ne parvient pas à mettre la machine en route cette saison, et qui semble même, pour le moment, être un frein au projet de jeu de Jorge Sampaoli. Dimitri Payet occupera donc une position de "faux" numéro neuf et devrait permuter régulièrement avec Gerson, notamment.

Le Brésilien, buteur à Nantes, sera attendu trois jours après une très bonne prestation. Amine Harit, peu utilisé depuis le début de saison, va lui aussi avoir l'occasion d'enchaîner. Derrière, William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres débuteront, tout comme Valentin Rongier dans son rôle hybride.

La compo de l'OM : P.Lopez – Rongier, Saliba, Gonzalez, L.Peres – Guendouzi, Kamara, Gerson – Harit, Payet, De La Fuente.

La compo de Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap), Hérelle, Duverne - Faivre, Magnetti, Belkebla, Honorat - Le Douaron, Del Castillo.

