Strasbourg - Monaco : 1-0

Clermont - Lorient : 0-2

Angers - Reims : 0-1

Le SCO ne répond plus, et cela fait longtemps que ça dure. Face à Reims, ce dimanche, Angers a concédé sa septième défaite d’affilée en championnat. Et comme trop souvent ces derniers temps, les hommes de Gérald Baticle ont payé au prix fort une erreur de leur gardien. Danijel Petkovic aurait en effet dû faire beaucoup mieux sur la frappe d’Alexis Flips, qui a signé le seul but de la partie (0-1, 24e). Réduits à dix après l’expulsion logique d’Anastasios Donis (34e) - l’Angevin Vincent Manceau a lui aussi écopé d’un rouge en fin de rencontre (90e) -, les Champenois ont beaucoup subi. Mais Predrag Rajkovic a sorti le grand jeu et, lorsqu’il le fallait, ses montants l’ont suppléé. Avec 35 points, les Rémois ne sont plus très loin du maintien.

Ce que l’on retient : Un portier décisif, c’est très précieux. On en a encore eu la confirmation au stade Raymond-Kopa.

Metz - Lens : 0-0

Metz ne prend quasiment plus de buts (quatre clean-sheets sur les six dernières journées), et c’est plutôt une bonne chose. Mais les Grenats ne marquent plus, et ça, c’est clairement embêtant. En besoin vital de points, les Lorrains (19es) n’ont pu faire mieux que match nul face à Lens (0-0), au terme d’une rencontre soporifique. Les Artésiens ont été plus entreprenants dans le jeu, mais ils n’ont cadré aucune de leurs tentatives. Dans ces conditions, forcément, impossible d’espérer mieux.

Ce que l’on retient : Calé en milieu de tableau (10e), le Racing semble se diriger vers une fin de saison sans véritable. Dommage, au vu de son entame emballante.

