Ligue 1 - Stream Team - L'OM va-t-il tout perdre ? "Tous les signaux sont au rouge"

LIGUE 1 - En quelques jours, l'OM a mis sa troisième place en danger en se faisant corriger par l'OL au Vélodrome et son aventure européenne s'est achevée. La fin de saison s'annonce rude pour une équipe sur une dynamique brisée et qui devra sans doute faire sans Dimitri Payet. Nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier se demandent si l'OM va tout perdre. (Réalisation : Anne Thirion).

00:06:34, il y a 31 minutes