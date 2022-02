Une rencontre davantage animée au bord du terrain. C'est ce qu'il s'est passé, ce vendredi soir, entre Lille et Metz (0-0). Dans le temps additionnel, une très violente altercation entre Frédéric Antonetti, l'entraîneur messin, et Sylvain Armand, aujourd'hui directeur technique du LOSC, a alors eu lieu. Ce qui avait ensuite entraîné l'expulsion du technicien lorrain , qui en était même venu aux mains avec Armand. Avant que les échanges qui ont suivis ne soient surtout marqués par un langage particulièrement fleuri.

Ce samedi après-midi, au lendemain de ce clash, Armand a été interrogé au micro de Prime Video pour donner sa version des faits. "Je suis descendu, en effet, a confié le directeur technique du LOSC. Puis, il y a eu des échanges entre moi et Monsieur Antonetti. Pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa façon de faire. Il y a des mots qui ont été échangés entre nous. Pas d'insultes même de sa part."

A la base, je ne venais pas lui parler

"Mais après, je vous dis, il y a des images où on le voit venir vers moi. On le voit me toucher. Après, on a chacun un ego aussi. A la base, encore une fois, je ne venais pas lui parler, je ne venais pas m'adresser au banc messin. Loin de là. Et aujourd'hui, je n'ai rien à me reprocher. Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas touché. Et je vous dis, il y a encore des images qui parlent d'elles-mêmes", conclut l'ancien joueur.

Toujours au micro de Prime Video, Frédéric Antonetti a également livré son analyse de cette altercation, à tête reposée : "Vous savez, on n'est pas bien, le lendemain des matches, quand on parle de vous. Moi, j'aime bien quand on parle du match. J'aime bien quand on parle des joueurs. Je n'aime pas quand on parle de ces événements."

Le technicien messin a également assuré regretter davantage la forme que le fond : "Bien sûr, peut-être que j'ai été un peu trop loin. Si le président de Lille et son collaborateur, je le répète encore une fois, ne descendent pas pendant le match, dans ma zone technique, la zone technique du FC Metz... Sur le fond, j'ai raison. Alors peut-être que sur la forme, j'ai sûrement tort de réagir comme cela, parce que ce ne sont pas des belles images à montrer, c'est sûr. Mais quels moyens j'ai pour me défendre ?"

