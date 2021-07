Kevin Gameiro est de retour en France ! Et il retrouve Strasbourg, où il a débuté en professionnel en 2005 ! Treize années après son départ, l'ancien international tricolore s'est engagé pour deux ans avec le Racing. C'est un joli coup réalisé par le club alsacien, qui récupère à moindre frais un joueur d'expérience avec un parcours pas si commun en L1.

L'attaquant de 34 ans était libre de tout contrat depuis la fin de son expérience au FC Valence en juin dernier. La fin aussi d'une longue aventure en Liga débutée à l’issue de la saison 2012-2013. Parti du PSG, l'ancien Lorientais a ensuite disputé trois saisons au FC Séville puis deux à l'Atlético Madrid avant de rejoindre Valence en 2018. Pour des performances mitigées cette fois-ci. Lors du dernier exercice, il n'a ainsi marqué que quatre fois en 27 apparitions en Liga.

S'il n’a plus dépassé la barre des sept buts en championnat depuis l'exercice 2016-2017, Gameiro sera forcément un atout pour Strasbourg. Vainqueur de la Ligue Europa à quatre reprises (trois fois avec Séville en 2014, 2015 puis 2016 et une fois avec l'Atlético en 2018), l'avant-centre aux 3 buts en 13 sélections, qui était un temps cité du côté de l'OM ou Lyon, va apporter de la finesse devant, et son vécu. Il sera en tout cas l'un des joueurs à suivre pour cette nouvelle saison de L1.

