Après Roland-Garros et le Tour de France, le football. Un membre du mouvement écologiste "Dernière Rénovation" a fait irruption sur la pelouse du Parc des Princes à Paris, interrompant brièvement le Classico PSG-OM, a-t-on appris par le collectif. Un militant de 32 ans a couru sur la pelouse parisienne du Parc des Princes et "a tenté de s'accrocher aux cages de but" lors du match opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, selon le collectif. Ce dernier précise que la "rencontre a été interrompue pendant près d'une minute" en première période, avant que le jeune homme "ne soit délogé".

Les militants de "Dernière rénovation" entendaient par cette action demander aux autorités "le lancement d'un plan de rénovation globale et performante du parc immobilier à la hauteur de l'urgence climatique et sociale dans laquelle se trouve le pays", selon leur communiqué. "L'exécutif ne s'est toujours pas engagé sur une trajectoire ambitieuse de réduction des gaz à effets de serre", justifie Dernière rénovation, en référence à la condamnation en 2021 de l'Etat pour ses manquements dans la lutte contre le changement climatique.

Pour ce mouvement écologiste, "l'urgence à agir est d'autant plus palpable dans le contexte actuel d'inflation et de crise énergétique", dans lequel "12 millions de personnes en situation de précarité énergétique vont devoir choisir entre se chauffer et manger à leur faim". Le collectif a déjà mené des actions de "désobéissance" depuis le printemps au tournoi de tennis de Roland-Garros puis en interrompant le Tour de France cycliste et en bloquant le périphérique de Paris. Six militants seront jugés le 22 novembre à Auch (Gers) du chef d'"entrave à la circulation des véhicules" sur le Tour de France.

