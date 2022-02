"Je suis prêt à jouer." En cinq mots, Tanguy Ndombele a écarté les doutes qui existaient sur sa forme physique au moment d'arriver à Lyon. En conférence de presse ce mercredi, la nouvelle recrue de l'OL a évoqué ses derniers mois difficiles à Tottenham, et son retour à la maison pour les six prochains mois. "C'est comme si je n'étais jamais parti", a-t-il même lâché sur le ton de l'humour.

Quasiment impossible de le faire venir

Longtemps pressenti sur les tablettes du PSG, le milieu de terrain de 25 ans a reconnu l'existence de pourparlers, même s'il a expliqué pourquoi son choix s'était finalement porté sur Lyon : "J’ai eu un peu de mal à Tottenham. C’était le bon moment pour moi de voir autre chose. Je connais la maison, l’adaptation sera plus facile. J’espère rendre la confiance qu’on m’a donnée. Il y a eu des discussions avec pas mal de clubs, mais il y avait un écart entre les paroles et les actes."

En cause, la gestion du dossier par le club parisien, qui n'a finalement pas concrétisé faute de place dans un effectif où plus de départs étaient attendus. Bruno Cheyrou, conseiller technique et directeur du recrutement de l'Olympique Lyonnais, a d'ailleurs reconnu qu'il ne croyait pas à une arrivée de Ndombele, tant la concurrence du PSG semblait démesurée : "C’était quasiment impossible de le faire venir. Mais Tanguy a fait la différence, il a montré une réelle envie de nous rejoindre. C’est important pour nous."

Je n'ai pas le temps d'attendre, il faut vite s'acclimater

Au final, c'est donc un retour dans le club qu'il a quitté il y a deux ans et demi pour plus de 60 millions d'euros. De quoi garder quelques liens avec les membres de l'effectif actuel. "Je suis resté en contact avec Dembélé, Denayer, Caqueret. C'est comme si je n'étais pas parti... Je n'ai pas le temps d'attendre, il faut vite s'acclimater". Il faudra aussi vite retrouver le rythme et l'intensité qui vont avec le haut niveau. Surtout si Ndombele souhaite retrouver son statut d'international avec les Bleus à court-terme...

