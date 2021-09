Les histoires de mercato terminées, Kylian Mbappé avait beaucoup à prouver. Pour sa première apparition devant ses supporters après le feuilleton Real Madrid, l’attaquant parisien a été accueilli de manière chaleureuse... avec quelques sifflets. Mais le champion du monde français, malgré ses hésitations estivales, a tenu à montrer qu’il avait toujours la tête à Paris. Et le moins que l'on puisse dire est que cela s’est remarqué sur la pelouse du Parc des Princes, contre Clermont, où il a été le plus grand artisan de la 5e victoire du PSG en étant directement impliqué sur trois des quatre buts de son équipe. Pour s’installer seul en tête du classement des buteurs de Ligue 1.

Omniprésence

Car quelques minutes seulement après l’entrée des joueurs sous la musique de DJ Snake, qui a officiellement évincé le mythique "Who Said I Would" de Phil Collins, Kylian Mbappé faisait déjà acte de sa rapidité légendaire, donnant le tournis à des promus totalement dépassés. Positionné en pointe d’un trio d’attaque aux côtés de Rafinha et Draxler, il a allumé les premières mèches de la démonstration qui venait de commencer. D’abord par ses départs canons (4e, 7e) ou ses passes bien senties, dont une sur coup franc qui aurait pu être décisive si Marquinhos avait appuyé un tout petit peu plus sa tête (11e).

Rentré à Paris à cause d'une blessure au mollet en plein rassemblement avec l’équipe de France, Mbappé a paru totalement rétabli. Devant les yeux de ses coéquipiers stars Lionel Messi et Neymar, tous deux en tribunes, il a tellement voulu bien faire qu’il a failli piquer le premier but parisien à Ander Herrera en tentant de toucher le ballon au moment où celui-ci passait la ligne de Desmas (1-0, 20e). Il a alors tout fait pour se joindre à la fête. Après une première tentative captée par le portier clermontois (26e), son débordement et son centre repoussé ont permis à Ander Herrera, encore lui, d'inscrire le deuxième but de l'après-midi (2-0, 31e). Toujours incapable d’inscrire son propre nom au tableau d’affichage, le gamin de Bondy a mis les choses au clair, au retour des vestiaires.

Opération rédemption

Lancé par un long ballon aérien de Julian Draxler, Mbappé, plein de sang-froid, a pris toute la défense clermontoise de vitesse avant de crocheter Desmas pour n’avoir plus qu’à le glisser au fond des filets. Et, enfin, faire exulter ses supporters en inscrivant son premier but de la saison au Parc (3-0, 55e). Il aurait pu s’offrir un doublé sur l’action suivante mais sa frappe, totalement ouverte à l’entrée de la surface, a dévissé (56e).

Malgré un excès d'individualisme qui l'a amené à ne pas passer le ballon à Rafinha sur une contre-attaque toute faite (64e), son ultime tentative, déviée par le gant de Desmas, a permis à Idrissa Gueye de marquer le quatrième but parisien d’une tête piquée (4-0, 65e). Puis on a même vu Kylian Mbappé effectuer quelques pas de danse en compagnie d’Achraf Hakimi sous les vivats des supporters, qui ont scandé son nom.

"Je n’ai pas entendu les sifflets. La seule chose que j'ai vue, c'est une grande ovation à son égard. Kylian a de l'amour pour ce club, il montre un grand respect pour le Paris Saint-Germain au quotidien, et il faut savoir apprécier cela", a tenu a déclaré Mauricio Pochettino à propos de son petit protégé. Et il a été applaudi sans nuance à sa sortie du terrain, remplacé par Mauro Icardi (79e), au terme d'un match où il a brillé. Assez pour être définitivement pardonné ? Peut-être pas. Mais sa campagne de reconquête a bel et bien commencé.

