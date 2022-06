C'est un format de championnat assez inhabituel auquel vont devoir se conformer les clubs, joueurs, et supporters de Ligue 1. En effet, Coupe du monde au Qatar oblige, une longue pause de six semaines interviendra en novembre et décembre. La France aura également son Boxing Day, lors de la 16e journée de championnat qui se jouera le 28 décembre. La LFP a dévoilé ce vendredi le calendrier du championnat de France édition 2022-23.

Le champion de France en titre, le PSG, débutera sa saison à Clermont, pendant que son dauphin, l'OM, recevra Reims. Alexandre Lacazette fera son grand retour à la maison, au Groupama Stadium, face à l'AJ Acaccio, tout juste promu. Il y aura un gros choc d'entrée de championnat, entre Strasbourg et Monaco, à la Meinau. Toulouse, l'autre promu, recevra Nice pour cette première journée de championnat, et Auxerre, pour son retour dans l'élite, se déplacera dans le Nord, à Lille.

Le premier Classique de la saison aura lieu au Parc des princes, le 16 octobre, pour la 11e journée. Deux semaines après, les Marseillais recevront les Lyonnais (6 novembre). Le mois de février sera périlleux pour les Parisiens, avec un déplacement à Monaco (12 février) et un autre à Marseille (26 février). Le mois d'août sera musclé pour les Monégasques, qui en plus de se déplacer à Strasbourg, recevra Rennes puis Lens et ira ensuite à Paris.

