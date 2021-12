C'est un véritable cluster qui frappe le LOSC. Comme le rapporte l'AFP, une vingtaine de cas de Covid-19 a été signalé au sein des services intendance et billetterie du club nordiste. Aucun cas n'est cependant à déplorer dans l'entourage du groupe professionnel, et le déplacement de Lille à Rennes ce mercredi soir (21h) pour la 16e journée de Ligue 1 n'est pas menacé, a précisé le Losc.

Le club a par ailleurs testé tous les non-vaccinés et les contacts à risque des personnes positives. "On est tous sur le même site, les administratifs, le sportif, la formation et on doit faire attention", avait dit l'entraîneur Jocelyn Gourvennec en conférence de presse mardi. "Il faut qu'on soit rigoureux parce qu'on a besoin de tout le monde sur le pont, on ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs à l'arrêt. Les gestes barrière sont le meilleur remède pour éviter tout problème mais on n'est à l'abri de rien", avait-il ajouté.

Le club champion de France, où évoluent de nombreux internationaux, a fait partie des clubs touchés par l'épidémie la saison dernière. Le milieu turc Yusuf Yazici avait notamment été positif à deux reprises, en janvier puis en avril.

