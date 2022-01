Ad

Monaco - Clermont : 4-0

Premier match à Louis-II et premier succès pour Philippe Clement. Le nouveau coach de l'AS Monaco, qui avait de nouveau fait le choix d'un 4-2-3-1, a vu son équipe livrer une prestation plus emballante qu'à Nantes (0-0) le week-end dernier. Par deux fois, le club de la Principauté a joué avec les limites du hors-jeu pour marquer : d'abord sur un face à face remporté par Sofiane Diop après une ouverture acrobatique de Jean Lucas (1-0, 45e+2), puis sur un centre de Caio Henrique pour Wissam Ben Yedder (2-0, 55e). L'attaquant français, trop court pour jouer toute la rencontre, est entré en jeu comme un ouragan après la pause. Il s'est même offert un doublé sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu (3-0, 62e). Utilisé dans un registre plus offensif, Caio Henrique a lui aggravé le score en signant son premier but sous les couleurs de l'ASM (4-0, 83e).

Ce qu'on en retient : Monaco retrouve le top 5, Clermont retrouve la défaite.

Strasbourg - Montpellier : 3-1

Strasbourg a du caractère. D'abord malmené puis mené par le MHSC après un but de Mollet en début de match (11e), le Racing s'est réveillé en deuxième période pour finalement s'imposer (3-1). L'exclusion de Wahi (66e) a permis aux hommes de Julien Stéphan d'insister. Puis de dérouler. Waris, qui n'avait pas encore marqué, a ouvert égalisé dans un angle fermé (77e) avant que Thomasson, déjà passeur décisif, double la mise (84e). Gameiro a scellé le résultat deux minutes plus tard. Le RCSA passe 7e devant son adversaire du jour.

Ce qu'on en retient : L'excellent début d'année de Strasbourg, vainqueur d'un concurrent direct après avoir remporté le derby.

Reims - Metz - 0-1

En attendant la rencontre entre Troyes et Lyon, la (très) belle opération de la journée est pour Metz en bas de tableau. Les Grenats sont en effet les seuls à avoir gagné parmi… toutes les équipes de la seconde moitié du classement, et remontent ainsi à la 15e place. Un but d'Ibrahima Niane, à la réception d'un service parfait de Thomas Delaine, a suffi au bonheur des visiteurs, qui étaient décimés par les départs à la CAN et les blessures avant cette rencontre. Le club champenois a attendu la 93e minute de jeu pour se créer une grosse occasion en seconde période, mais la superbe retournée de Nathanaël Mbuku n'a pas pris le cadre. Les hommes d'Oscar Garcia restaient sur trois matches sans défaite en championnat.

Ce qu'on en retient : Metz a gagné très gros, avec très peu.

Lorient - Angers : 0-0

Lorient n'a pas su forcer le verrou. En supériorité numérique durant plus de 75 minutes après l'exclusion logique de Doumbia (14e), les Merlus ont buté sur Angers. Globalement dominateurs, les hommes de Christophe Pelissier ont manqué de justesse dans le dernier geste et auraient même pu se faire surprendre, notamment sur un contre conclu par Jimmy Cabot. Les Lorientais grimpent quand même d'un rang et passent 18es devant Bordeaux. Le SCO stagne en milieu de tableau.

Ce qu'on en retient : Angers se rassure un peu après une fin d'année 2021 difficile, une élimination humiliante en Coupe et un lourd revers à Montpellier (4-1).

