Montpellier a retrouvé le goût de la victoire face à Lens (1-0). Mais Valère Germain avait quand même des choses sur le cœur à l'issue de la rencontre, notamment en raison du comportement de l'arbitre de la rencontre. Alors, l'attaquant s'est lâché en zone mixte. "Si vous équipiez d’un micro l’arbitre de ce soir, vous seriez surpris de son arrogance", a glissé l'ancien Marseillais et Monégasque, au micro de France Bleu Hérault.

Agacé par la façon de se comporter de l'homme au sifflet, Valère Germain est allé plus loin pour expliquer les raisons de son courroux. "J’ai essayé de lui parler après 15 minutes dans le match, gentiment. Il ne m'a même pas regardé. Il tourne la tête. Je ne sais pas s’il avait eu une journée difficile… On est des hommes, on peut se parler tranquillement", s'agace-t-il sur les ondes de la radio avant de poursuivre : "C’est incroyable son attitude. D’autres arbitres sont comme ça mais lui, c’est la deuxième fois. Vous verrez le jour où il aura un micro. Il se permet de dire des choses et nous évidemment, on ne peut pas réagir car on n’a pas les cartons nous…”

S'il cible l'attitude de Florent Batta qui officiait ce dimanche à la Mosson, l'attaquant héraultais dresse aussi un constat plus général de la profession. “C’est incroyable, on a l’impression d’avoir à faire à des cowboys, on ne peut pas leur parler, complète-t-il encore. Ils nous tournent le dos, ils sont arrogants. Nous joueurs devons peut-être moins agressifs mais que eux fassent des efforts. On dirait des robots, on ne peut pas leur parler, on demande juste des explications de temps en temps. Ils doivent se remettre en question." A l'heure où le port de micros est à l'étude en Ligue 1, ce genre de sortie devrait faire des vagues.

