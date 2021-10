"Je suis 100% marseillais." William Saliba ne joue à l’OM que dans le cadre d’un prêt. Mais il a bien compris ce qu’implique la ferveur populaire qui entoure le club phocéen : faire les choses à moitié y est mal vu. Il s’est prononcé sur cette atmosphère particulière ce dimanche dans le cadre de l’émission Téléfoot, qui a prévu de le suivre toute la saison.

"Je n’avais même pas encore signé, il n’y avait que des rumeurs… et les supporters m’envoyaient déjà des messages. Cela fait plaisir. Je n’ai jamais vu une passion comme ça, s’enthousiasme le défenseur central français de 20 ans, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2024. Tout le monde, toute la ville… On dirait que rien d’autre n’existe, qu’il n'y a que l’OM qui compte. C’est ce qui me marque le plus."

L’argument de Longoria, l’exigence de Sampaoli

Saliba considère que "ce club de fou" est parfait pour se forger une grande carrière. C’est l’argument que Pablo Longoria, président marseillais, a avancé pour le convaincre de venir poser ses valises dans la cité phocéenne pour une saison. "Cela a été simple. Il m’a dit que si je voulais passer un cap dans ma progression, il fallait que je vienne ici, raconte l’ex-Stéphanois. Parce que si tu réussis à être bon à Marseille, à jouer devant cette pression, tu peux jouer n’importe où."

Titulaire lors de sept des huit matches de l’OM comptabilisés en Ligue 1 depuis le début de l'exercice 2021-2022, Saliba apprend à faire avec la pression du public… ainsi qu’avec celle de son sanguin entraîneur, Jorge Sampaoli : "Quand je n’appuie pas assez mes passes, il me dit : ‘Ça, c’est des passes d’enfant.’ Des trucs comme ça. Avec lui, il faut tout faire à fond."

"Il pense que je suis espagnol"

"Parfois, il pense que je comprends tout... il pense que je suis espagnol (…) Mais c’est mieux quand il y a son traducteur, même si je comprends certains mots", s’amuse Saliba, au sujet de Sampaoli. Il reste donc quelques détails à régler avec son coach, mais les premiers pas de l’international espoirs sur la Canebière sont satisfaisants. Même si le navire tangue un peu depuis quelques rencontres, avant la réception de Lorient ce dimanche.

"On va avoir des coups de moins bien, prévient-il, alors que son club est 6e au cœur de la 10e journée. Il va falloir gérer ça. Rester concentrés parce que le championnat va être très long." Des coups de moins bien qu’il faut limiter, et vite. Quand on joue à l’OM, plus encore qu’ailleurs. Mais ça, Saliba semble l’avoir compris.

