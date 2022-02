C'est incroyable ce qu'il fait avec le ballon, c'est un but de classe mondiale !" De la part d'un joueur de l'expérience de Jérôme Boateng, ce compliment en dit long sur la qualité du but en question. Au micro de Prime Vidéo, l'international allemand a félicité son partenaire Moussa Dembélé, grand homme De la part d'un joueur de l'expérience de Jérôme Boateng, ce compliment en dit long sur la qualité du but en question. Au micro de, l'international allemand a félicité son partenaire Moussa Dembélé, grand homme du succès lyonnais face à Marseille mardi soir (2-1) . Dans ce match si particulier de la 14e journée, reporté dans un Groupama Stadium à huis-clos, le numéro 9 de l'OL a surgi quand il le fallait pour crucifier les Marseillais dans les derniers instants et offrir les trois points à son équipe.

Pour son troisième but en quatre matches en 2022, le buteur tricolore a mis la manière : contrôle soyeux, petite touche pour enrhumer l'intervention de Saliba, et finition d'un lob subtil sur Pau Lopez. A la 90e minute de jeu, en prime ! Le gardien espagnol de l'OM était d'ailleurs encore admiratif après la rencontre : "Je pensais que j'avais le temps de sortir, mais il était très rapide, et la vérité c'est qu'il a marqué un super but." Un but d'ailleurs digne des plus grands, ce que n'a pas manqué de souligner Boateng, non sans une pointe d'humour : "Même Lewandowski n'aurait pas pu mieux faire que celui-là !"

Test négatif à 16h, que du positif à 22h

L'histoire aurait pourtant pu être totalement différente pour Dembélé et les Lyonnais, car le buteur était absent depuis plusieurs jours, après avoir contracté le Covid. Positif 48 heures avant le match, l'attaquant de 25 ans a dû attendre un test négatif réalisé à 16h le jour-même du match pour avoir le droit de participer au duel des Olympiques. Sans rythme récent, impossible de le faire débuter pour Peter Bosz. "Je ne l'ai pas fait débuter car il ne s'est pas entraîné avec le groupe hier. Il était sur le banc et prêt à rentrer" a expliqué le coach néerlandais pour Prime Video.

Une entrée en jeu à la 66e minute, qui a totalement rééquilibré la partie. Point d'ancrage sur la défense marseillaise, qui manquait cruellement aux Lyonnais jusque-là, Dembélé a pesé sur les centraux de l'OM, excellent dos au but et impérial sur les duels aériens. Sur un de ses appels au premier poteau, c'est d'ailleurs lui qui aspire Saliba - encore lui - et libère l'espace pour Shaqiri sur l'égalisation lyonnaise. "C'est incroyable ce que l'équipe a fait ! Moussa est un très grand buteur, on connaît ses qualités, s'est d'ailleurs enthousiasmé l'international suisse. Il est en grande forme, et il aide l'équipe. C'est super qu'il soit entré en jeu aujourd'hui."

On n'a pas besoin d'un autre n°9, il était là ce soir

Il aurait même pu marquer quelques minutes auparavant, d'un retourné très audacieux, qui avait déjà donné le ton de sa motivation et de ses sensations dans le jeu. Lui qui était à peine dans le groupe lors de la première rencontre entre les deux clubs en novembre dernier, pas complètement remis d'une fissure au péroné, a tenu la revanche de tout un club. Longtemps blessé, souvent critiqué cette saison sur son faible impact hors penalties, le buteur a montré qu'il était l'homme des grands rendez-vous.

Moussa Dembélé a tenté un ciseau avant de marquer un but tout aussi somptueux face à l'OM Crédit: Imago

A la manière de son but il y a trois ans dans le derby contre Saint-Etienne au bout du temps additionnel, Dembélé est un joueur qui fait gagner des points. En 2022, ses buts en ont déjà apporté neuf à l'OL, aujourd'hui à seulement six longueurs du podium. Au lendemain de la fermeture du mercato, il a aussi montré qu'il était la solution évidente en attaque pour son équipe, ce qu'a confirmé Boateng en après-match : "On n'a pas besoin d'un autre numéro 9, on en a un et il était là ce soir." Islam Slimani, parti dans les dernières heures du mercato, appréciera sûrement. Les supporters de Lyon, eux, pourront de leur côté apprécier à foison les ralentis de ce but sublime, qui ramène un succès ô combien précieux aux Gones.

