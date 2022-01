Lyon a de nouveau tenu tête au leader mais fait toujours du surplace. Les hommes de Peter Bosz ont dû se contenter d'un match nul face au PSG, dimanche, dans le choc de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Si Lucas Paqueta a vite ouvert le score face à des Parisiens empruntés (7e), l'OL a ensuite manqué de réalisme et a, une fois de plus, craqué dans le dernier quart d'heure sur une reprise de Thilo Kehrer (75e). Après ce quatrième match nul de suite en championnat, les Gones sont 11es du classement.

Si Paris, sérieusement diminué en attaque, a tout de suite mis le pied sur le ballon à l'entrée du camp adverse, Lyon a parfaitement fait bloc dans son 3-4-2-1. Les Gones ont aussi profité de l'entame de match trop tranquille des visiteurs pour les piquer en contres et Houssem Aouar est allé solliciter Keylor Navas après une perte de balle de Leandro Paredes (6e). Paqueta, lui, a filé entre le milieu de terrain argentin du PSG et Colin Dagba après une ouverture parfaite de Bruno Guimaraes, avant d'ouvrir le score d'un tir croisé rasant (1-0, 7e).

Lucas Paqueta et Kylian Mbappé lors de la rencontre OL - PSG en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Pochettino sauvé par son coaching

Récemment touché par le Covid, le Brésilien qui avait déjà marqué au match aller (victoire parisienne 2-1) en est désormais à 7 réalisations en championnat cette saison. Comme Aouar, il a parfaitement su utiliser les appels de Moussa Dembélé dans l'axe pour menacer la défense parisienne et illuminer la première période. Mené au score, le PSG s'est tout de même réveillé à l'image de Paredes qui a décoché une lourde frappe lointaine qu'Anthony Lopes a dû repousser (21e).

Le portier lyonnais s'est aussi détendu pour dévier le lob vicieux de Marquinhos (24e) et contenir la révolte des visiteurs qui n'a pas duré. Il a ensuite fallu attendre un corner peu avant la pause pour voir Kylian Mbappé placer un tir enveloppé sur le poteau (42e). A la reprise, Mauricio Pochettino a légèrement revu de ses plans et placé Marco Verratti en meneur de jeu derrière Mbappé et Mauro Icardi. En même temps, le toujours discret Georginio Wijnaldum, d'abord ailier droit, reculait au milieu de terrain.

Les jeunes du PSG ont encore brillé, Lyon craque encore

Ces changements tactiques n'ont pas porté leurs fruits car l'Italien a clairement manqué de repères à ce poste. Ce sont même au contraire les Lyonnais qui ont de nouveau claquer des contres dangereux. Le piston droit Léo Dubois a permis au piston gauche Emerson Palmieri de placer une frappe rasante un peu trop croisée (51e), puis Dembélé et Aouar ont mis le feu dans la surface d'un Navas solide (59e).

Le coach parisien s'est montré mieux inspiré en lançant Xavi Simons, Edouard Michut et Thilo Kehrer à la place d'Ander Herrera et des décevants Paredes et Dagba (69e). Pendant que Verratti retrouvait sa position initiale, le jeune néerlandais s'est placé derrière les deux attaquants et a joliment lancé Mbappé qui s'est montré trop gourmand (72e). Michut, lui, a fait preuve de lucidité dans la zone de vérité pour donner en retrait à Kehrer qui a trompé Lopes d'une reprise croisée (1-1, 76e).

L'Allemand a bien choisi son moment pour débloquer son compteur dans cet exercice 2021-2022, tandis que le PSG a marqué son 14e but dans l'ultime quart d'heure d'un match de L1 cette saison. C'est tout l'inverse pour l'OL qui a désormais encaissé 44% de ses 27 buts durant ces 15 dernières minutes.

Dans une fin de match disputée, il aurait même pu en subir un autre car Mbappé a envoyé son coup franc venu de la gauche sur le montant opposé (82e). Cette fois, les Gones échappent à un cruel revers mais pas à quelques regrets car il y avait la place pour empocher plus qu'un point.

